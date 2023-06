Hry na prežitie a prístrešok zviazaný gumičkou. Štyri deti prežili v amazonskej džungli 40 dní

Zachráňte sa, povedala im umierajúca mama.

BOGOTA, BRATISLAVA. Keď Magdalena Mucutuyová z kolumbijského domorodého kmeňa Huitoto nastupovala 1. mája so štyrmi deťmi do malého lietadla smerujúceho z hlbokej Amazónie do mesta San José del Guaviare, nevedela, že do svojej destinácie nedorazia.

Po problémoch s motorom sa lietadlo s päťčlennou rodinou, domorodým vodcom a pilotom zrútilo do džungle.

Trvalo takmer dva týždne, kým vrak malého lietadla v hustých lesoch džungle našli. Na mieste boli tiež telá troch dospelých, no nie detí. V okolí lietadla sa však nachádzala aj detská fľaša a stopy po provizórnom prístrešku, neskôr záchranári objavili aj detské stopy či odtlačky detských zubov na nedojedenom ovocí.

Záchranári tak boli presvedčení, že deti pád lietadla nielen prežili, ale sú stále nažive, a rozbehli jednu z najväčších pátracích akcií v histórii Kolumbie.

Štyridsať dní po nehode našli všetky štyri deti vo veku od jedného do trinástich rokov živé a relatívne zdravé. Prežili najmä vďaka svojej najstaršej sestre, ktorá vedela, ako sa v hustom pralese správať.

„Džungľa ich zachránila. Sú to deti džungle a teraz sú to aj deti Kolumbie,“ povedal po objavení detí kolumbijský prezident Gustavo Petro.

V článku sa dočítate aj: Ako sa najstaršia sestra naučila prežiť v džungli.

Prečo sa deti pred pátračmi skrývali.

Prečo pátracia akcia stále pokračuje.

Rozpoznali ovocie, prežili lejaky

Lesly má trinásť rokov, jej súrodenci Solecni a Tien deväť a päť a najmladší Cristian akurát dovŕšil jeden rok. Dve najmladšie deti strávili svoje narodeniny hlboko v kolumbijskej džungli plnej hadov, nebezpečných predátorov a ozbrojených jednotiek.

Záchranári ich našli v piatok, s nohami zabalenými v látke, aby si ich nepoškodili. Lesly niesla na rukách vyčerpané batoľa, ďalší chlapec sedel na zemi a povedal, že je hladný a dal by si „chleba a klobásu“.

Pád lietadla v kolumbijskej džungli neprežili traja dospelí, štyri deti áno. (zdroj: TASR/AP)

„Mama je mŕtva,“ povedal záchranárom. Až neskôr sa ukázalo, že matka detí po havárii podľa jej manžela žila ešte štyri dni.

„Predtým, ako zomrela, im povedala: choďte odtiaľto preč. Nájdete muža, ako je váš otec, a ten vám bude dávať toľko lásky, ako som vám dávala ja,“ povedal otec detí Manuel Ranoque podľa BBC.

Deti vždy zostávali v blízkosti rieky a najstaršia dcéra Lesly nosila so sebou fľašu s vodou.