Dokumenty mal v sprche a ukazoval ich kdekomu. Pred súdom s Trumpom sa boja násilia

Trump si obžalobu vypočuje v utorok.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je rok 2021 a aj keď Donald Trump svoju volebnú porážku nikdy nepriznal, z Bieleho domu sa už odsťahoval. Zobral si so sebou množstvo dokumentov, vrátane utajovaných, ktoré od neho žiadajú Národné archívy.

Trump síce pred úradmi popiera, že by ich mal, no keď na stretnutí so skupinou ľudí v jeho floridskom rezorte Mar-a-Lago príde reč na slová náčelníka generálneho štábu Marka Milleyho, že Trump chce zaútočiť na Irán, exprezident má potrebu brániť sa.

A tak ľuďom, ktorí nemajú previerku na nakladanie s utajovanými skutočnosťami ukazuje vypracované plány napadnutia Iránu.

„Generál Milley o mne hovorí, že som šialený, ale v skutočnosti to bol on,“ hovorí Trump na stretnutí, o ktorom sa dozvedela FBI. „V skutočnosti on vypracoval bojový plán, o ktorom mám veľmi tajné dokumenty. Mohol som ich odtajniť, ale už nemôžem.“

Nahrávka z tohto stretnutia je jedným z dôkazov, ktoré zozbieral v posledných mesiacoch špeciálny poradca ministerstva spravodlivosti Jack Smith a ktoré by mali usvedčovať exprezidenta z nelegálneho narábania s utajovanými dokumentmi.

Chyby sa stávajú, Trump nespolupracoval

Prezidentský historik CNN Tim Naftali, ktorý v relácii Global Public Square opísal aj spomínanú zachytenú scénu, vysvetľuje, že hoci utajované dokumenty u seba skladoval aj súčasný prezident Joe Biden, Trumpov viceprezident Mike Pence či Hillary Clintonová, Trumpov prípad je o to vážnejší, že s úradmi nespolupracoval.

Inak by sa skončil rovnako ako väčšina podobných - dokumenty by uložili do archívu a trestno-právnou rovinou by sa nikto nezaoberal.

„Ľudia robia chyby, ale keď si úrady uvedomia, že niečo chýba, očakávajú od druhej strany, že bude konať v dobrej viere,“ hovorí Naftali.

Trump však dokumenty zatajoval a do archívu sa dostali až po augustovej razii FBI vo floridskom komplexe Mar-a-Lago. Dovtedy ich skladoval napríklad v kúpeľni, v tanečnej sále, v kancelárii alebo v spálni.

Trump sa v utorok stane prvým exprezidentom, ktorého obžalujú z federálneho zločinu a bezpečnostné zložky v Miami sa už pripravujú na možné strety Trumpových priaznivcov s odporcami.