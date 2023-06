Brit vyliezol do viac ako polovice mrakodrapu v Soule, kórejská polícia ho zatkla

Budova Lotte World Tower má 123 poschodí.

SOUL. Juhokórejské úrady zadržali britského urbánneho lezca, ktorý sa v pondelok pokúsil bez istenia vyliezť na 123-poschodovú budovu Lotte World Tower v hlavnom meste Soul.

Brita prinútili príslušné orgány zanechať výstup vo viac ako polovici cesty na vrchol tohto mrakodrapu, ktorý je s výškou 554,5 metra šiestou najvyššou budovou na svete a najvyššou v krajine.

Tento 24-ročný muž v krátkych nohaviciach sa na fasáde mrakodrapu nachádzal viac než hodinu, zatiaľ čo sa pod ním zhromaždili jednotky policajtov i hasičov.

Lezec sa dostal na 73. poschodie, kde ho úrady prinútili nastúpiť do údržbárskeho závesného lešenia a následne vstúpiť do budovy, uviedol predstaviteľ hasičského zboru s tým, že polícia ho vzala do väzby na výsluch. Polícia sa k prípadu bezprostredne nevyjadrila.

Juhokórejský denník Čoson Ilbo identifikoval tohto muža ako Georgea Kinga-Thompsona. Britské médiá informovali, že bol zatknutý a uväznený už aj minulosti za to, že v roku 2019 vyliezol na 72-poschodovú budovu The Shard v Londýne.

Juhokórejská polícia v roku 2018 zatkla aj "francúzskeho Spidermana" Alaina Roberta (60), keď bol viac ako v polovici cesty na vrchol predmetného mrakodrapu Lotte World Tower.

Výstavba budovy sa začala v januári 2010, stavebné práce sa skončili v decembri 2016. Architektúra stavby je založená na štíhlom kuželi s jemne zaoblenými stranami, pričom exteriér okien čerpá inšpiráciu z kórejskej keramiky.