USA chcú znova vstúpiť do UNESCO

WASHINGTON. Spojené štáty znova vstúpia do Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), oznámila vláda amerického prezidenta Joea Bidena. Vrátiť sa do nej chcú päť rokov po tom, ako jeho predchodca Donald Trump rozhodol o vystúpení.

Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že list o tomto zámere a návrhu plánu opätovného prijatia doručilo organizácii sídliacej v Paríži koncom minulého týždňa.

Rezort pripomenul, že vstup si vyžaduje súhlas členov UNESCO, ktorých by vedenie organizácie malo informovať v najbližších dňoch.

USA dlhujú tejto organizácii značnú sumu nedoplatkov za členské príspevky. Americká vláda však v súčasnom rozpočtovom pláne vyčlenila 150 miliónov dolárov na zaplatenie návratu do UNESCO, píše AP.

Spojené štáty a UNESCO majú v posledných štyroch desaťročiach turbulentné vzťahy. Počas studenej vojny boli predmetom sporov najmä ideologické otázky, v uplynulých rokoch zasa izraelsko-palestínsky konflikt.

Bývalý americký prezident Ronald Reagan stiahol USA z UNESCO v roku 1983. O opätovnom vstupe rozhodol v roku 2002 vtedajší prezident George W. Bush.

Trump oznámil odchod z organizácie v roku 2017 s odôvodnením, že je zaujatá proti Izraelu. Izrael sa k USA v tom čase pridal, ukončenie členstva oboch krajín nadobudlo platnosť v januári 2018.

V marci tohto roka námestník ministra zahraničných vecí John Bass pri prezentácii návrhu rozpočtu na ďalší rok povedal, že podľa Bidenovej vlády by opätovný vstup do UNESCO pomohol Washingtonu v globálnom súperení s Čínou, ktoré investovala veľké sumy do organizácií OSN.