Šéf Philip Morris International si myslí, že treba stanoviť dátum zákazu cigariet

Staré cigarety by sa mali podľa Olczaka stali minulosťou.

WASHINGTON. Šéf tabakového gigantu Philip Morris International (PMI) si myslí, že by sa mal stanoviť dátum zákazu cigariet. Informuje o tom portál MailOnline.

Jacek Olczak, ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti, si dal podľa webu za cieľ, aby sa staré cigarety stali minulosťou a tvrdí, že by ich mali nahradiť alternatívy, ako sú napríklad vaporizéry.

Tabak prirovnáva k autám

Spoločnosť sa od roku 2016 snaží premeniť z najväčšej tabakovej firmy na svete na vedecké centrum, ktoré môže pomôcť fajčiarom nadobro prestať fajčiť.

Do tejto „budúcnosti bez dymu“ investovala viac ako 8,5 miliardy libier - od výskumných prác až po propagáciu nových výrobkov.

Samotný Olczak sa podľa MailOnline domnieva, že prechod by sa mal uskutočniť v takom časovom horizonte, aby spotrebitelia i priemysel mali čas reagovať a zmeniť sa.

„Keď sa pozrieme na to, čo robí Spojené kráľovstvo v automobilovom priemysle, že od určitého roku nesmiete vyrábať benzínové autá, to by sme mohli urobiť aj v prípade tabaku,“ vyjadril sa Olczak, ktorý bol sám dve desaťročia fajčiarom, až kým nevyskúšal zariadenie na zahrievaný tabak.

Vlády by mohli obmedziť fajčenie

Poľský podnikateľ je presvedčený, že tento prechod by mohli urýchliť vládne opatrenia. Svoju predstavu pritom prirovnal k spomenutému zákazu predaja nových benzínových a naftových automobilov, či prechodu na úsporné žiarovky.

Jeho hlavnou myšlienkou je, že vlády by mohli obmedziť fajčenie a náklady na zdravotnícke služby, keby podporovali tabakové spoločnosti ako PMI vo výskume alternatív, ktoré sú podľa neho menej škodlivé pre zdravie, a zároveň stanovili termín zákazu tradičných cigariet.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie by sa počet úmrtí súvisiacich s fajčením mohol desaťnásobne znížiť, ak by fajčiari úplne prešli na bezdymové výrobky, uvádza MailOnline.

PMI sa v minulosti bránila proti žalobám, ktoré tvrdili, že zatajuje nebezpečenstvá spojené s fajčením, no Olczak, ktorý sa stal výkonným riaditeľom v roku 2021 po desiatkach rokov v spoločnosti, však tvrdí, že biznis sa zásadne zmenil - a to až natoľko, že cigarety už podľa neho „patria do múzeí“.

Výrobky ako zahrievaný tabak a e-cigarety teraz podľa webu tvoria takmer 35 percent celkových ročných príjmov PMI.