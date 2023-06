Britský expremiér Boris Johnson sa kvôli kauze Partygate vzdáva postu poslanca

Johnson tak reagoval na správu o večierkoch počas pandémie.

LONDÝN. Britský expremiér Boris Johnson oznámil, že sa s okamžitou platnosťou vzdáva poslaneckého mandátu.

Reagoval tak na doručenie správy parlamentného výboru, ktorý skúmal jeho kroky počas pandémie Covidu-19, najmä aféru spojenú s konaním večierkov v čase najprísnejších covidových lockdownov.

Pri vyšetrovaní išlo okrem iného aj o to, či Johnson úmyselne klamal poslancom, pred ktorými porušenie vládnych protipandemických pravidiel poprel.

Odstúpenie Johnsona, ktorý vlani skončil ako premiér, bude znamenať vypísanie doplňujúcich volieb pre volebný okrsok Uxbridge a South Ruislip, ktorý konzervatívny politik zastupoval v Dolnej snemovni od roku 2015.

Imunitný výbor britského parlamentu už v marci v predbežnej správe konštatoval, že existujú dôkazy, ktoré vyznievajú proti Johnsonovi.

Predmetom vyšetrovania bolo tvrdenie vtedajšieho premiéra z decembra 2021, že jeho kancelária neporušila organizovaním večierkov žiadne koronavírusové opatrenia. Správa skúmala, či Johnson o porušovaní pravidiel vo svojom úrade vedel, a či teda poslancom neskôr úmyselne klamal.

"Neklamal som a verím, že aj (členovia) výboru to v srdci vedia... Vedia veľmi dobre, že keď som hovoril v snemovni, hovoril som to, čo som vtedy považoval za pravdivé," uviedol dnes Johnson. "Stále nepredložili jediný kúsok dôkazu, že som vedome a ľahkovážne uviedol snemovňu do omylu," dodal.

Kvôli afére nazývanej Partygate Johnson už skôr dostal pokutu, rovnako ako ďalších viac ako 80 ľudí.

Celkovo 16 večierkami a ďalšími stretnutiami, ktoré sa konali koncom roka 2020 a v prvej polovici roka 2021 na Downing Street, sa už zaoberalo nezávislé vyšetrovanie úradníčky Sue Grayovej a neskôr aj polície.