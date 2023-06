Nórski seizmológovia zaznamenali v čase zničenia Kachovskej priehrady explóziu

Reportéri agentúry AP preleteli dronom ponad zničenú priehradu.

KYJEV. Nórski seizmológovia v čase, keď bola zničená Kachovská priehrada, zaznamenali v danej oblasti výbuch, uviedol portál BBC News vo svojom ruskojazyčnom vydaní.

Zo zničenia priehrady, ktoré spôsobilo ničivé záplavy na juhu Ukrajiny, sa vzájomne obvinili Kyjev a Moskva. Areál od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu okupujú ruské sily.

Výbuch v oblasti priehrady zaznamenali odborníci z nórskeho centra NORSAR, ktoré sa zaoberá seizmologickou aktivitou, v utorok o 2:54 ráno miestneho času.

Tento čas aj uvedené súradnice zodpovedajú správam v médiách o zničení priehrady.

Ukrajinské úrady bezprostredne po pretrhnutí priehrady informovali, že ju ruské sily vyhodili do povetria. Podľa ukrajinskej spoločnosti Ukrhidroenerho výbuch nastal priamo v strojovni.

Ruská okupačná správa naopak zo začiatku popierala, že by sa v oblasti priehrady dialo niečo mimoriadne. Neskôr ruskí predstavitelia prišli s viacerými vysvetleniami.

Agentúra AP vo štvrtok zverejnila zábery vyhotovené deň po pretrhnutí priehrady s tým, že nepodporujú ruskú verziu o príčinách zničenia vodného diela.

Hoci väčšina areálu priehrady je zatopená, zvyšky budov, ktoré sú v ňom vidieť, nenesú žiadne známky typické pre ostreľovanie obhorenú fasádu alebo poškodenie od črepín, poznamenala AP.

Ukrajinská tajná služba SBU potom v piatok zverejnila údajný odposluch telefonátu dvoch Rusov, ktorí hovoria o tom, že za útokom na priehradu stoja ruské sily.

„Votrelci chceli vydierať Ukrajinu tým, že vyhodia do vzduchu priehradu a spôsobili na juhu našej krajiny katastrofu,“ tvrdí služba.

„Neboli to oni (Ukrajina), kto udrel. Je tam naša sabotážna skupina. Chceli ich tou priehradou vystrašiť. Nešlo to podľa plánu, je to viac ako plánovali,“ cituje ďalej bezpečnostná služba z rozhovoru príslušníkov ruskej armády s tým, že okupanti následne rozoberajú následky nešťastia.

SBU zverejnila asi jedenapolminútovú nahrávku konverzácie.

