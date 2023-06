Čína sa dohodla s Kubou na vybudovaní špionážnej stanice na ostrove

Stanica by mohla poslúžiť na odpočúvanie a sledovanie elektronickej komunikácie v USA.

WASHINGTON. Čína sa dohodla s Kubou na vybudovaní svojej špionážnej stanice na ostrove. Píše o tom dnes denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje z americkej administratívy.

Stanica by mohla poslúžiť na odpočúvanie a sledovanie elektronickej komunikácie v Spojených štátoch. Kubánska vláda by mala podľa listu od Pekingu dostať za možnosť vybudovania špionážnej základne niekoľko miliárd dolárov. Kuba ani Čína informáciu nekomentovali.

Predstavitelia USA považujú informácie za hodnoverné

Plány na vybudovanie stanice vyvolali podľa amerického denníka vo Washingtone znepokojenie. Bezpečnostný hovorca Bieleho domu nechcel informácie o možnej čínskej základni komentovať. Uviedol ale, že USA vedia "o snahách Čínskej ľudovej republiky investovať do infraštruktúry v rôznych častiach sveta, ktorá môže mať vojenské využitie".

Americkí predstavitelia považujú spravodajské informácie o uzavretí rámcovej dohody medzi Kubou a Čínou za hodnoverné, píše WSJ. Časť ostrova sa nachádza iba 100 kilometrov od amerického štátu Florida. Základňa by čínskej armáde umožnila viesť takzvaný SIGINT.

Ide o sledovanie a odpočúvanie telefonátov, elektronickej komunikácie či komunikácie so satelitmi nad juhovýchodnou časťou Spojených štátov, kde sa nachádza mnoho vojenských základní a zariadení.

Zhoršené vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom

Americkí predstavitelia, ktorí hovorili s novinármi WSJ, neuviedli ďalšie podrobnosti o tom, kedy by sa mohla začať výstavba základne alebo v akej časti karibského ostrova by mohla vzniknúť. Nie je tiež jasné, či americká administratíva má nejaké nástroje na to, aby mohla vybudovanie čínskej stanice prekaziť.

Súčasná vláda prezidenta Joea Bidena sa v poslednom čase snažila zlepšiť vzťahy s Kubou, napríklad rozšírením konzulárnych služieb a zrušením niektorých obmedzení pre cesty Kubáncov do USA.

Podľa WSJ by Čína na americké výhrady voči základni pravdepodobne reagovala argumentom, že USA tiež majú špionážne stanice blízko čínskeho územia a že Washington predáva zbrane Taiwanu, ktorý Peking považuje za svoju vzbúreneckú provinciu.

Vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sa v poslednom čase zhoršili okrem iného v súvislosti s balónmi a inými lietajúcimi objektmi, ktoré zachytilo a zostrelilo americké vojenské letectvo nad územím USA. Washington tvrdí, že išlo o čínske špionážne balóny, čo ale Peking odmietol.

Sovietsky zväz a Rusko mali na Kube dlhé desaťročia základňu pre operácie SIGINT, a to neďaleko Havany. Rusko jej prevádzku zastavilo v roku 2002. V roku 2014 sa objavili informácie, že Moskva prevádzku obnoví. Podľa amerického listu nie je ale isté, či sa tak naozaj stalo.