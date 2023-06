Ako MMA, ale s oceľovými zbraňami. Stredoveký obrnený boj buhurt naberá na popularite

Svetové šampionáty sa konali aj Česku.

Luke Reich je od hlavy po päty v brnení, ktoré môže vážiť až 45 kilogramov. (Zdroj: Brian Branch-Price — The Washington Post)

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Dokonca aj v meste, v ktorom môžete vidieť takmer všetko, pritiahol ľudí pohľad na rytierov v lesklej zbroji, oháňajúcich sa mečmi.

„Ste pripravení na stredovekú bitku?“ kričí hlásateľ v čiernom kilte a kožených čižmách. Diváci s nadšením kričia, že áno a hra sa začína, oceľ tvrdo naráža na oceľ, bojovníci s hlasnými údermi dopadajú na zem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci sa scéna odohráva len kúsok od Metropolitného múzea umenia, kde je vystavených niekoľko stáročných kovových oblekov, nejde o žiadnu historickú rekonštrukciu udalosti. Títo rytieri sú skutoční súperi, odetí od hlavy po päty na súťažiach, ktoré prispôsobili staroveké pravidlá boja modernej akcii.

Tisícročná história športu

Dnešný šport vznikol pred niekoľkými desaťročiami vo východnej Európe a teraz sa stredoveký boj v zbroji šíri po celom svete – aj v Spojených štátoch.

Existujú tréningové režimy pre vytrvalosť. Tímy a ligy pre mužov a ženy. Národné federácie, ako aj medzinárodné súťaže s finančnými cenami. Dokonca aj dva rôzne svetové šampionáty, ktoré sa nedávno konali v Španielsku a Česku.

„Je to ako MMA, ale s oceľovými zbraňami,“ hovorí 42-ročný Damion DiGrazia, ktorý vedie tím známy ako Gladiators NYC. „Je to tiež šport, ktorý mnohých ľudí prekvapivo mení.“

Účastníci opisujú, že v sebe našli emocionálnu silu, o ktorej nikdy netušili, že ju majú. Zdôrazňujú tiež fyzickú výdrž, ktorú treba pri obliekaní 20 až 45 kilogramov kovu a následnom svižnom a zároveň agresívnom pohybe počas zápasov, ktoré sa konajú za každého počasia.

„Plechové brnenie nie je niečo, čo by stelesňovalo ľudské bytie,“ hovorí 26-ročná Megan Ganley, kapitánka ženského tímu Iron Lions United v metropolitnej oblasti Washingtonu. „Ale keď začnete posúvať svoje hranice a prijímať intenzitu, stáva sa to priam zenovou útechou.“

Stredoveký boj v zbroji – v anglickom jazyku „buhurt“, ale pôvodom zo starofrancúzskeho slova béhourd, čo znamená „buchnát“ – má históriu dlhú viac ako tisíc rokov.

Pochádza z obdobia feudálnej Európy, kde sa rytieri v čase mieru zúčastňovali na turnajoch, aby si udržali kondíciu a otestovali svoje schopnosti.

Rytieri sú chránení

V dnešných súťažiach sa môže bojovať jeden na jedného s mečom, pričom body sa udeľujú podľa toho, kam dopadnú údery. Môžu sa tiež konať súboje dvoch tímov, ktorých sa niekedy zúčastňuje 30 alebo viac hráčov. Víťazom je ten, kto zostane posledný na nohách.

Kolá zvyčajne trvajú len zopár minút a je medzi nimi minúta odpočinku, aby sa hráči úplne nevyčerpali.

Keďže sa tento šport v Spojených štátoch udomácnil, postupne prilákal celý rad fanúšikov – od nerdov, ktorí sa sami označujú za stredovekých historikov, až po nadšencov bojových umení.

„Ľudia, ktorí majú tendenciu zostať pri tomto športe, sú stredoškolskí športovci, ktorí hrali Dungeons & Dragons so svojimi kamarátmi,“ hovorí 41-ročný Brennon Meiners, kapitán tímu Dallas Warlords a národný zlatý medailista z roku 2019 v kategórii „meč a štít“, v ktorej sa na odrážanie a údery používa jednoručný meč v kombinácii so štítom alebo prackou.

Meiners sa už ako tínedžer dostal k hraniu rôznych charakterov v boji. Potom prešiel na typ bojového umenia, v ktorom sa používajú ratanové palice, ale záznam o boji v zbroji ho pred niekoľkými rokmi inšpiroval k tomu, aby vyskúšal niečo nové. „Videl som to a pomyslel som si: ‚Určite chcem dostať sekerou do tváre,‘“ smeje sa.

Tvár je v skutočnosti chránená plnou oceľovou prilbou, ktorá váži päť kíl, a je vystlaná protiúderovou penou. Hráči hovoria, že náraz otupených zbraní do brnenia takmer necítia, pretože sa sústredia na to, aby jednoducho zostali vzpriamene stáť.

„Úroveň únavy v brnení je v pomere jedna ku piatim,“ hovorí 54-ročný Zorikh Lequidre, jeden z prvých amerických účastníkov tohto športu, ktorý je teraz trénerom, koučom a hlásateľom podujatí Gladiators NYC. „Vezmite si športovcov, ktorí sa vyčerpajú za päť minút. Sú väčšinou nahí, pretože na sebe majú len šortky, ale potom ich oblečiete do brnenia. Nevydržia dlhšie ako minútu.“

Budovanie komunít v zbroji

Napriek tomu pôvab brnenia priťahuje čoraz rozmanitejšiu skupinu účastníkov naprieč rasou, pohlavím a sexuálnou identitou.

„Z historického hľadiska je tento šport pre bieleho muža,“ hovorí D’Ondre Cyrus, 36-ročný prezident Americkej federácie stredovekého boja, „ale chápeme, že na zastúpení záleží.“

Cyrus je členom dallaských Warlords, ako aj Knights of Wakanda, afroamerického tímu s približne 20 členmi, ktorý sa sťahuje z celej krajiny a stretáva sa na podujatiach. „Keď bojujete vonku, nikto nemôže povedať, kto je vnútri toho brnenia. Potom si zložíte prilbu a malé černošské deti sa vás pýtajú, či môžu byť tiež rytiermi.“

Do výstroja sa už oblieka aj viac žien. „Je to klasicky mužský priestor,“ hovorí Ganley, „ale zároveň je to šport, ktorý je stále v plienkach, takže umožňuje ženám a nebinárnym ľuďom objaviť v ňom, akým človekom chcete byť.“

Dvadsaťosemročná Brooke Sileikisová v športe našla vášeň aj povolanie, keď sa počas pandémie zapojila do miestneho tímu v New Jersey. Tento rok potom spolu s manželom založila New Jersey Steel Fighting Academy ako pozitívne a bezpečné miesto na tréning. Dvakrát týždenne trénuje približne 22 ich členov.

„Som rada ženskou, ale rada sa aj vyváľam v blate a mlátim ľudí zbraňami,“ hovorí Sileikisová. „Keď som začínala s týmto športom, zažila som veľa sexizmu, takže som chcela túto negatívnu skúsenosť preformulovať. Stredoveký boj v zbroji je pre mnohých ľudí únikom, spôsobom, ako sa vyliečiť zo starých tráum.“

Na bojovom poli je vrazený obojručný meč. (zdroj: Brian Branch-Price — The Washington Post)

Je to bežný príbeh, ktorý sa spája aj s 35-ročným Orlandom Mendezom. Pred desiatimi rokmi sa spamätával zo zlého rozchodu, keď sa rozhodol navštíviť renesančný veľtrh.

„Vždy som chcel byť rytierom, hrať sa s mečmi a nosiť brnenie,“ hovorí, „a keď som videl, ako jeden rytier bežal rýchlo cez pole a zhodil na zem muža dvakrát väčšieho ako on, bol som tým fascinovaný. O rok neskôr som už bol jedným z bojovníkov na ihrisku, nie divákom, a každý zápas som vyhral.“

Teraz nájdete Mendeza so skupinou Gladiators NYC v Central Parku a na zápasoch po celých Spojených štátoch, kde má v úmysle prekabátiť svojich súperov a zároveň ich povzbudzovať, ak z neho dostanú to najlepšie.

„Dostávame ľudí do zbroje a budujeme komunitu,“ hovorí. „Je to naozaj neuveriteľne skvelé.“