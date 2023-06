Herca Jaya Johnstona obvinili z účasti na útoku na Kapitol

Federálny sudca po úvodnom výsluchu na súde v Kalifornii Johnstona prepustil na kauciu vo výške 25-tisíc amerických dolárov.

WASHINGTON. Amerického herca Jaya Johnstona, známeho zo seriálu Bob's Burgers, v stredu zatkli a obvinili z účasti na útoku prívržencov bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sídlo amerického Kongresu 6. januára 2021.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podnecoval násilie

Federálny sudca po úvodnom výsluchu na súde v Kalifornii Johnstona prepustil na kauciu vo výške 25-tisíc amerických dolárov. Pridelený verejný obhajca, ktorý ho pred súdom zastupoval, prípad odmietol komentovať.

Miestoprísažné vyhlásenie agenta FBI uvádza, že videozábery herca zachytili, ako tlačí do policajtov a pomáha výtržníkom vojsť do Kapitolu. Herec vraj nad hlavou držal ukoristený policajný štít a podával ho ďalej. "Johnston sa nachádzal neďaleko vstupu do tunela a signálmi sa snažil privolať ďalších výtržníkov," uvádza agent vo vyhlásení.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok "Šamana", ktorý vtrhol do Kapitolu, prepustili. Teraz predáva doplnky so svojím portrétom Čítajte

Spravodajský web The Daily Beast v decembri 2021 informoval, že Johnston už neúčinkuje v animovanom seriáli Bob's Burgers, kde daboval postavu Jimmyho Pesta.

Identifikovali ho známi

Ako uvádza FBI, Johnston si podľa záznamov leteckej spoločnosti United Airlines kúpil spiatočnú letenku z Los Angeles do Washingtonu D.C., pričom domov sa vrátil deň po útoku.

Johnstona obvinili po tom, ako ho na fotografiách účastníkov nepokojov zverejnených FBI identifikovali traja jeho známi. Jeden z nich vyšetrovateľom tiež poskytol textovú správu potvrdzujúcu účasť herca na nepokojoch.

Preskúmanie súdnych záznamov agentúrou AP ukázalo, že za skutky spáchané počas útoku na Kapitol zo 6. januára 2021 bolo zo spáchania federálnych zločinov obvinených viac ako 1000 ľudí. Viac než 500 z nich bolo odsúdených, pričom vyše polovici odsúdených boli vymerané tresty odňatia slobody pohybujúce sa v rozmedzí od siedmich dní do 18 rokov.