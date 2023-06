Voľby v USA: Pozrite si kandidátov na amerického prezidenta 2024

Kto kandiduje v USA na post prezidenta?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, BRATISLAVA. Američania budú voliť prezidenta 5. novembra na budúci rok, no už teraz sa rozširuje zoznam možných kandidátov. Pozornosť pútajú najmä republikáni, ktorí si budú kandidáta vyberať v primárkach.

V lete sa dajú očakávať prvé diskusie, ktoré budú pokračovať na jeseň. Primárky v každom americkom štáte sa začnú vo februári 2024, meno kandidáta by malo byť známe približne v júni.

Strana ho potom oficiálne potvrdí na júlovom straníckom sneme.

Medzi demokratmi je prakticky isté, že obhajovať bude úradujúci prezident Joe Biden, ktorý už kandidatúru oznámil. Napriek tomu sa našli dvaja jeho vyzývatelia.

Prinášame prehľad hlavných kandidátov v amerických prezidentských voľbách:

Demokratickí kandidáti:

Republikánski kandidáti:

Kandidáti Demokratickej strany:

Joe Biden (80)

Americký prezident

(zdroj: TASR/AP)

Jednoznačným favoritom na nomináciu medzi demokratmi je úradujúci prezident Joe Biden, ktorý nedávno oznámil, že bude znovu kandidovať. Sám sa pritom označoval za „most“ medzi predošlými a budúcimi lídrami Demokratickej strany, v prípade víťazstva bude mať pri druhej prezidentskej prísahe 82 rokov.

Kandidatúru zdôvodňoval nutnosťou znovu sa postaviť Donaldovi Trumpovi. Aj prieskumy predpovedajú volebný súboj týchto dvoch kandidátov.

„Keď som pred štyrmi rokmi oznamoval kandidatúru na prezidentský post, hovoril som, že sa tu odohráva bitka o dušu Ameriky. Tá stále prebieha,“ vyhlásil Biden.

Biden má výhodu v tom, že už je v Bielom dome a obhajujúci kandidáti získavajú akýsi bonus. Ľudia v nich vidia lídra a nemusia sa zaoberať tým, či si kandidáta vôbec vedia na najvyššom poste predstaviť. Úradujúci prezidenti od roku 1992 vždy svoj post obhájili, túto sériu narušil až Trump.

Biden tiež priniesol pokojnejšie vedenie krajiny napríklad počas pandémie, presadil veľké investície do zelenej energie alebo do infraštruktúry. Toto by mohlo zaúčinkovať na voličov z nižšej strednej triedy.

Naopak, jeho popularitu zráža dole to, že v rozdelenej Amerike je hlavnou tvárou demokratov a hlavným terčom útokov republikánov či krajnej pravice. S jeho zvyšujúcim vekom sa množia prípady, keď vyzerá, že stráca povedomie o svojom okolí, kritici ho označujú za senilného.

Vyčítajú mu chaotický odchod z Afganistanu a aj keď je Kongres v podpore pomoci Ukrajine nateraz jednotný, v kampani môžu zohrať úlohy aj hlasy, ktoré volajú po tom, aby Spojené štáty zbytočne neprovokovali Rusko a viac sa uzavreli.

Web FiveThirtyEight, ktorý robí priemer rôznych prieskumov, píše, že Bidenove kroky v úrade schvaľuje 41 percent voličov. Na historické pomery je to pomerne nízke číslo, no porovnateľné s tým, aké mával v úrade Trump.

Marianne Williamsonová (70)

Spisovateľka

(zdroj: WIKIMEDIA COMMONS)

Je prakticky nepredstaviteľné, že by strana nepodporila úradujúceho prezidenta, ak sa rozhodne kandidovať znovu, no Marianne Williamsonová to napriek tomu skúša. O prezidentovi povedala, že keby ho mala hodnotiť známkou, dostal by medzi niečo medzi dvojkou a trojkou.

„Myslím si, že je slabou voľbou pre rok 2024,“ povedala. „Myšlienka, že proti Bidenovi by nemal nikto kandidovať, lebo by to mohlo poškodiť demokratov, je nezmyselná. Neviem, prečo by sme sa tak veľmi mali báť zákutí demokracie.“