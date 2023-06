Kvalita ovzdušia v New Yorku dosiahla najhoršiu úroveň v histórii, môžu za to požiare

S vysokým znečistením ovzdušia zápasí aj Toronto.

Pohľad na Sochu slobody v New Yorku. (Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Kvalita ovzdušia v meste New York sa v stredu večer kvôli dymu z kanadských lesných požiarov rekordne zhoršila, píše BBC News.

Na indexe AQI, pomocou ktorého sa meria kvalita vzduchu, dosiahlo v stredu večer v meste znečistenie ovzdušia bod 413, čo znamená nebezpečnú úroveň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Počas celého merania sa pritom New York podľa BBC nikdy nedostal nad bod 174.

Na portáli IQAir mapujúcom kvalitu ovzdušia vo svete bol New York okolo polnoci stredoeurópskeho letného času na prvej priečke rebríčka miest s najviac znečisteným ovzduším.

Indická metropola Dillí alebo pakistanský Láhaur na tom boli čo do kvality ovzdušia výrazne lepšie. Podľa fotografií z miesta sa vzduch v New Yorku zafarbil do oranžova.

Rozpätie 151 až 200 na indexe AQI je klasifikované ako nezdravá úroveň. Pásmo 201-300 znamená veľmi nezdravú úroveň. Ak index vyskočí nad číslo 301, znečistenie ovzdušia dosahuje nebezpečnú úroveň.

S vysokým znečistením ovzdušia zápasí aj kanadské Toronto, ktoré bolo okolo polnoci na portáli IQAir medzi mestami s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia na štvrtej priečke po New Yorku, Láhaure a Dubaji.

Stanica BBC informovala, že vzduch v tejto kanadskej metropole a jej okolí bol cítiť "ako pri táborovom ohni". Novinárka serveru BBC News opísala, že keď nakrátko vyšla von, pocítila, že má ťažký dych a že vzduch je suchý a štipľavý.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Požiare v Kanade ovplyvňujú aj život v USA, Biely dom upozorňuje na znečistené ovzdušie Čítajte

Kvalita ovzdušia sa oproti stavu zo stredajšieho rána naopak zlepšila v hlavnom kanadskom meste Ottawa, vyplýva podľa BBC z údajov kanadského úradu, ktorý sa zaoberá meraním znečistenia ovzdušia.

Kým ráno hodnotil znečistenie na stupnici od jedna do desať číslom desať, popoludní miestneho času už číslom šesť, čo podľa neho znamená "mierne nebezpečenstvo".