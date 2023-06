Stojedenročný veterán spomína na vylodenie v Normandii. Bol som príliš hlúpy na to, aby som sa bál

Podľa niektorých išlo o najlepšie hodiny Ameriky.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Radista amerického námorníctva Peter Orlando, stojac pri zábradlí svojho remorkéra, počul smrtiaci rachot guľometov a videl čierny dym valiaci sa z výbuchov na pláži Omaha. Nad hlavou mu trieskali 14-palcové delostrelecké granáty, vystreľované z bojových lodí na nemecké ciele nad pobrežím Normandie.

Dnes už 101-ročný Orlando si stále jasne pamätá na tie trýznivé chvíle 6. júna 1944, keď sa americkí vojaci vylodili na francúzskom pobreží, aby oslobodili Európu od nacistov. Je jedným z mála dnes žijúcich veteránov druhej svetovej vojny, ktorí na vlastnej koži zažili udalosti dňa D pred 79 rokmi.

„Odchodom posledných veteránov strácame posledné spojenie s touto úžasnou generáciou a najlepšími hodinami Ameriky,“ povedal Alex Kershaw, autor a historik pôsobiaci v neziskovej organizácii Priatelia Národného pamätníka druhej svetovej vojny (Friends of the National World War II Memorial) so sídlom vo Washingtone. „Viac ako kedykoľvek predtým by sme si mali vážiť niekoľko posledných preživších a to, čo dosiahli - najdlhšie obdobie slobody a mieru v európskych dejinách.“

Orlando, ktorý žije v Concorde v Massachusetts, hovorí, že je hrdý na svoju úlohu. „Keby som to mal urobiť znova, určite by som do toho išiel,“ povedal v nedávnom rozhovore.

Špeciálny druh záchrannej služby

Orlando slúžil na USS ATR-2, oceánskom záchrannom remorkéri, ktorého úlohou bolo odťahovať poškodené a uviaznuté výsadkové plavidlá od brehu. Spomína si, že keď v deň D svitalo, jeho plavidlo bolo kúsok od masakru na pláži Omaha, v dosahu nepriateľskej paľby.

„Mal som 22 rokov a bol som príliš hlúpy na to, aby som sa bál,“ povedal Orlando. „Boli sme iba kilometer od brehu. Stál som na prove ako vo filme Titanic. Videl ma tam dôstojník a zakričal: Orlando, vypadni odtiaľ, kurva!"

Orlando sa narodil v Bostone talianskym prisťahovalcom a v roku 1942 vstúpil do námorníctva. Jeho otec slúžil v americkom námorníctve počas prvej svetovej vojny a jeho starý otec slúžil v talianskom námorníctve.

Peter Orlando v roku 1943, po základnom výcviku. (zdroj: Peter Orlando)

„Vyrastal som na pláži v južnom Bostone,“ povedal Orlando. „Vždy som bol slaný, takže som si povedal, že život na mori je pre mňa.“

Po základnom výcviku sa Orlando vyučil za rádiového operátora a potom bol pridelený do takzvaného Dungaree Navy, čo bola prezývka pre menšie lode pracujúce v pobrežných vodách. Keďže neexistovala oficiálna uniforma, muži počas služby nosili štandardné modré zvonové džínsy. Podľa Orlanda zvyčajne sčerneli od oleja a mastnoty zo strojovne.

Orlando bol jedným z tisícov námorníkov pripravených zúčastniť sa na záchranných operáciách v deň D. Išlo o kľúčovú prácu - čo najrýchlejšie odstrániť poškodené vyloďovacie plavidlá a lode, aby muži a materiál mohli nerušene pokračovať smerom k plážam. Mnohé z týchto prác sa nikdy predtým nevykonávali.

„Vojská boli vysadené na breh v rámci obrovských obojživelných útokov. Prepravné lode a plavidlá utrpeli škody a vyžadovali si záchrannú operáciu. Vyloďovacie plavidlá a lode si vyžadovali úplne nový druh záchrannej služby,“ napísali Charles A. Bartholomew a William I. Milwee Jr. v knihe o záchranných prácach v námorníctve Spojených štátov „Bahno, svaly a zázraky“ z roku 2009.

Orlando a jeho kolegovia na stiesnenej lodi ATR-2 vyplávali z anglického Weymouthu v noci 5. júna a pripojili sa k spojeneckej armáde 5000 lodí smerujúcich do Francúzska. Nasledujúci deň boli nasadení na pomoc uviaznutým vyloďovacím plavidlám, ale neboli potrební.

Záblesk farieb

Orlando z mora sledoval, ako sa na pláž Omaha, kde 1. a 29. pešia divízia americkej armády utrpeli 6. júna 2400 strát, čo bolo najviac zo všetkých vyloďovacích zón, valí smrť a skaza.

Bol tiež svedkom tragédie zblízka. More bolo rozbúrené, keď vojaci zostupovali z veľkých transportných lodí do menších vyloďovacích plavidiel a obojživelných nákladných vozidiel, z ktorých niektoré zaplavili vlny. Spomína si na plávajúce telá - mužov, ktorí sa utopili skôr, ako sa k nim dostala pomoc.



„Prešli sme k nim a začali ich vyťahovať z vody,“ povedal. „Na chvoste, čo je zadná časť remorkéra, sme mali šesť alebo osem ľudí. Potom sme dostali príkaz, aby sme už viac nevyťahovali, pretože sme pre nich nemali miesto. Navždy budem nosiť v pamäti všetkých vojakov, ktorí sa utopili.“

Orlandova najsilnejšia spomienka na deň D prišla, keď sledoval vylodenie a premýšľal, čo sa môže stať mužom, ktorí smerujú do nebezpečenstva. Vybavuje si pochmúrny deň, ktorý vymaľovala intenzívna šeď lodí, mora a mrakov, ale keď sa pozrel hore, uvidel záblesk farieb - červenú, bielu a modrú - vejúcich v silnom vetre. Hovorí, že nikdy necítil väčšiu hrdosť na svoju krajinu.

Hliadkovanie pobrežia Normandie

Orlando a jeho kolegovia z posádky sa pripravovali na operáciu Mulberry, prísne tajný plán zostaviť plávajúce betónové prístavy na dvoch miestach vylodenia pri Normandii.

Umelé prístavy poskytovali ochranu pred morom, aby vyloďovacie plavidlá a člny mohli vykladať zásoby a vojakov pre postupujúce spojenecké armády. Orlandov remorkér odstránil výbušniny a prekážky pozdĺž pobrežia, aby sa betónové formy mohli potopiť na mieste bez poškodenia.

Nasledujúcich sto dní strávil radista hliadkovaním na pobreží Normandie, zneškodňovaním výbušnín, odstraňovaním trosiek a pomocou pri oprave umelých prístavov po tom, ako ich poškodili búrky.

Pracoval s vysielačkou v pravidelných zmenách, potom pomáhal zvyšku posádky pri odťahovaní uviaznutých lodí z pobrežia. Keď bolo plavidlo príliš poškodené na to, aby sa dalo zachrániť, odborníci na podvodnú demoláciu ho zničili pomocou výbušných zariadení.

„Náš remorkér mal dve trojpalcové delá a 20-milimetrové protilietadlové kanóny,“ spomína Orlando. „Používali sme ich aj na vyhadzovanie lodí, ktoré uviazli na ceste.“

Väčšinu času bola posádka v bezpečí na remorkéri, ktorý bol 168 metrov dlhý a 33 metrov široký. Najväčšie obavy mali z toho, že narazia na nemeckú mínu, ktorú minuli mínolovky. Raz počas náletu zhodilo nemecké lietadlo bombu, ktorá zasiahla palubu, ale spôsobila len malé škody.

„Inokedy sme zase ťahali loď z pláže, keď sa nám zamotal kábel,“ povedal Orlando. „Náš remorkér sa začal nakláňať a ja som si myslel, že ideme pod vodu. Našťastie jeden z potápačov prešiel cez bok a v okamihu lano odrezal.“

Peter Orlando navštívil Monument Square v Concord, Massachusetts. (zdroj: Peter Orlando)

Po dni D spojenci oslobodili Európu a porazili nacistov. Orlando sa vrátil domov, vyučil sa fotografovaniu v rámci G.I. Bill (zákon o opätovnom začlenení veteránov do pracovného a civilného života z roku 1944, pozn. red.), oženil sa a založil si rodinu v Concorde, mestečku asi 30 kilometrov západne od Bostonu, kde sa tvorili dejiny revolučnej vojny.

Orlando stále žije v Concorde, v zariadení pre seniorov. Raz týždenne navštevuje miestnu kaviareň, kde si dáva kúsok čučoriedkového koláča s vanilkovou zmrzlinou. Používa okuliare na čítanie, ale jeho zdravotný stav je dobrý.

„Práve som absolvoval lekársku prehliadku,“ povedal. „Lekár povedal, že sa uvidíme zasa až o rok.“