Podnikateľ, ktorý financoval genocídu v Rwande, je nespôsobilý postaviť sa pred súd

Uviedli to sudcovia OSN, ktorí vyzvali na alternatívny proces.

HAAG. Podnikateľ Félicien Kabuga, ktorý financoval genocídu Tutsiov v africkom štáte Rwanda, je nespôsobilý postaviť sa pred súd.

Uviedli to sudcovia Mechanizmu OSN pre medzinárodné tribunály (IRMCT) so sídlom v Haagu, ktorí zároveň vyzvali na "alternatívny" trestný proces, ktorý by neskončil odsúdením.

IRMCT vyhlásil, že "Félicien Kabuga nie je schopný zúčastniť sa plnohodnotne na súdnom procese a je nepravdepodobné, že by sa v budúcnosti jeho (zdravotný stav) zlepšil".

Sudcovia s výnimkou jedného navrhujú nájsť alternatívne riešenie, ktoré "čo najviac zodpovedá súdnemu procesu, avšak bez možnosti odsúdenia".

Deväťdesiatročný Kabuga, ktorého zatkli vo Francúzsku 16. mája 2020, sa postavil pred súd vlani v septembri. Obvinený je z financovania rozhlasovej stanice RTLM, v ktorom vyzýval etnických Hutuov, aby príslušníkov znepriateleného etnika Tutsiov vraždili a mrzačili.

Je tiež obvinený z financovania hutuských milícií, ktoré počas stodňového krviprelievania v roku 1994 zmasakrovali v Rwande približne 800-tisíc Tutsiov i umiernených Hutuov.

Kabuga, kedysi jeden z najbohatších mužov Rwandy, sa odmietol zúčastniť na pojednávaniach osobne aj prostredníctvom videprenosu.

Neskôr pojednávania sledoval zo svojho invalidného vozíka z väzenia. Proces však bol pre Kabugove zdravotné problémy v marci pozastavený.