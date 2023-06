6. jún 2023 o 15:42 Kosovo pripúšťa nové voľby v štyroch samosprávach na severe krajiny

Ak by srbská menšina chcela opäť bojkotovať voľby , k ničomu by to neviedlo, uviedla kosovská ministerka.

TASR Tlačová agentúra

Kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová. (Zdroj: SITA/AP)