Odsúdeného agenta FBI, ktorý pracoval pre Rusko, našli mŕtveho vo väzení

BRATISLAVA. Bývalého agenta amerického FBI, ktorý sa neskôr stal ruským špiónom a preslávil sa ako jeden z najškodlivejších špiónov v amerických dejinách, našli mŕtveho vo väzení.

Sedemdesiatdeväťročného Roberta Hanssena našli v pondelok ráno v zariadení ADX Florence s maximálnym stupňom stráženia v coloradskom meste Florence. Príčinu jeho smrti zatiaľ nepotvrdili.

Hanssen dostal viac ako 1,4 milióna dolárov v hotovosti, diamantoch a ďalších peniazoch vyplatených na ruské účty. Na jeho prípade pracovalo tristo agentov a v roku 2002 ho odsúdili na doživotie za špionáž.

Pred zatknutím žil Hanssen v skromnom štvorizbovom dome na predmestí Virgínie so svojou manželkou a šiestimi deťmi.

Vďaka svojej funkcii v kontrarozviedke mal prístup k utajovaným informáciám a v roku 1985 začal s trestnou činnosťou, keď posielal materiály do bývalého Sovietskeho zväzu a neskôr do Ruska. Hanssen, ktorý sa stal agentom FBI 12. januára 1976, používal pri korešpondencii so svojimi ruskými nadriadenými prezývku Ramon Garcia.

Podľa webstránky FBI „skompromitoval množstvo ľudských zdrojov, kontrašpionážnych techník, vyšetrovaní, desiatky tajných vládnych dokumentov Spojených štátov a technických operácií mimoriadneho významu a hodnoty“. I keď sa okolo jeho nezvyčajných aktivít občas objavovali podozrenia, roky ho nechytili.

Hanssen sa napokon priznal k 15 bodom obžaloby zo špionáže a v máji 2002 ho odsúdili na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.