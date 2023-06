Šéf sýrskej diplomacie rokoval počas návštevy Iraku o humanitárnej pomoci

Irak aj počas bojkotu zo strany ostatných arabských krajín zostal spojencom Damasku.

BAGDAD. Sýrsky minister zahraničných vecí Fajsala Mikdáda rokoval v nedeľu počas návštevy Bagdadu so svojím irackým rezortným kolegom Fuádom Husajnom o humanitárnej pomoci a nelegálnom obchode s drogami.

Mikdáda navštívil Irak po tom, čo Liga arabských štátov (LAŠ) rozhodla o obnovení účasti Sýrie v tomto 22-členom bloku. Po rokoch občianskej vojny sa tak režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada vracia späť na regionálnu politickú scénu.

Irak však aj počas bojkotu zo strany ostatných arabských krajín zostal spojencom Damasku a udržiaval so Sýriou blízku spoluprácu, najmä v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Bagdad bol pritom jedným z iniciátorov návratu Sýrie do LAŠ, uviedol Husajn na spoločnej tlačovej konferencii s Mikdádom.

Ministri okrem toho hovorili aj o sýrskych utečencoch, ktorí odišli z krajiny po vypuknutí vojny a teraz žijú v Iraku ale aj v Jordánsku, Libanone či Turecku.

"Prijali sme asi 250.000 utečencov," uviedol šéf irackej diplomacie. Dodal, že väčšina z nich žije v kempoch v irackom autonómnom regióne Kurdistan.

Ďalším krokom je podľa Husajna dostať humanitárnu pomoc do Sýrie, ktorú poznačila občianska vojna a februárové ničivé zemetrasenie, pri ktorom zahynuli v Sýrii a Turecku tisíce ľudí.

Zemetrasenie vyvolalo vlnu úsilia o pomoc Sýrii a diplomatické kroky, ktoré pomohli s jej reintegráciou do širšieho arabského regiónu, uvádza AFP.

Mikdáda v nedeľu poďakoval Iraku za jeho solidaritu po zemetrasení a poukázal na pokrok v bilaterálnych vzťahoch. "Budeme pokračovať v spolupráci pri boji s terorizmom a odstraňovaní nebezpečenstva, ktoré predstavujú drogy," uviedol šéf sýrskeho rezortu diplomacie.

Počas návštevy Bagdadu sa Mikdáda má stretnúť aj s irackým premiérom Muhammadom Súdáním a prezidentom Abdalom Latífom.