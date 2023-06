Indické úrady ukončili záchranné operácie po tragickej železničnej nehode

Úrady nepredpokladajú zvýšenie počtu obetí.

BAHANAGA. Indické úrady v nedeľu ukončili záchranné operácie po piatkovej tragickej železničnej nehode, pri ktorej zahynulo najmenej 275 ľudí.

Z pôvodne zverejnených 288 sa oficiálny počet obetí znížil, pretože niektoré telá boli spočítané. "Je nepravdepodobné, že by sa počet (obetí) zvýšil," povedal novinárom Pradíp Jena, hlavný tajomník východoindického zväzového štátu Uríša.

Vinníkov potrestajú

Pri havárii sa zranilo takmer 1200 ľudí, viac ako 900 z nich po ošetrení prepustili z nemocnice. V nemocničnom ošetrení ostáva 260 osôb, jeden človek je v kritickom stave, uviedla regionálna vláda štátu Urísa v nedeľu večer.

Premiér Naréndra Módí, ktorého na budúci rok čakajú voľby, v sobotu navštívil miesto nehody, rozprával sa so záchranármi a stretol sa aj s niektorými zranenými.

"Tí, ktorí budú uznaní vinnými, budú prísne potrestaní," sľúbil Módí. Štátne indické železnice denne prepravia viac ako 13 miliónov ľudí a po nehode prisľúbili zlepšiť bezpečnostné systémy zanedbanej železničnej infraštruktúry.

Rušňovodiči prežili

Zrážku vlakov spôsobila podľa ministra železníc chyba elektronického signalizačného systému. Vlak Coromandal Express z Kalkaty do mesta Čennai v Tamilnáde prešiel na vedľajšiu koľaj, kde v rýchlosti 128 km/h narazil do nákladného vlaku. Do vykoľajených vagónov potom na druhej hlavnej koľaji narazil v rýchlosti 126 km/h rýchlik z Bengalúru do Kalkaty.

Rušňovodiči oboch rýchlikov sú zranení, no prežili. Do záchranných prác sa zapojilo viac ako tisíc ľudí, informovalo ministerstvo železníc na Twitteri. Robotníci s ťažkou technikou budú po odstránení zdemolovaných vozňov opravovať poškodenú trať a prerušené elektrické vedenie.

"Cieľom je do stredajšieho rána dokončiť všetky práce a trate by mali fungovať," povedal minister železníc Ašvini Vaišnav.

Rodiny obetí dostanú odškodné jeden milión rupií (asi 12.000 eur), vážne zranení 200.000 rupií (asi 2.400 eur) a 50.000 rupií (asi 600 eur) ľahko zranení, uviedol v sobotu Vaišnav.