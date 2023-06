Náraz povyhadzoval ľudí z vagónov. Indiou otriasla tragická nehoda vlakov, o život prišlo najmenej 288 ľudí

Viac ako 900 ľudí je zranených.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

NAÍ DILLÍ. Pri zrážke troch vlakov neďaleko stanice v meste Balasora, v štáte Odiša na východe Indie, sa zranilo približne 900 ľudí a počet obetí stúpol už na 288. Pre denník Washington Post to uviedol hlavný štátny tajomník Pradeep Jena. Ide o jednu z najhorších vlakových nehôd v histórii Indie.

Najskôr sa vykoľajil vlak idúci z Howrah do Chennai a narazil do stojaceho nákladného vlaku. To sa podľa hovorcu Juhovýchodných železníc Aditya Kumara Chaudharyho stalo v piatok okolo siedmej hodiny večer miestneho času. Krátko na to vrazil do miesta nehody rýchlovlak idúci z Bangalore do Howrah, ktorý viezol tisícku cestujúcich. Až 17 kupé sa vykoľajilo.

Na záberoch z nehody boli vidieť prevrátené a vykoľajené vagóny, niektoré z nich odhodené z miesta nárazu, a desiatky mŕtvych tiel prikrytých bielymi plachtami.

Svedkovia havárie opísali, ako sa ľudia pokúšali vytiahnuť preživších z vraku za hlasného zvonenia núdzového zvončeka a srdcervúcich výkrikov zranených.

46-ročný Anshuman Purohit zo Singapuru pracuje v reklame a vlakom cestoval, pretože chcel navštíviť rodinu v štáte Odiša. Po nehode opísal, ako po hlasnej rane zacítil štipľavý dym a spolu s ostatnými cestujúcimi sa ponáhľal von z vozňa. „Uvedomil som si, aká je to katastrofa, keď som kráčal po ceste a videl, čo sa stalo s ostatnými kupé,“ povedal. „Je zázrak, že som prežil.“

Kritika premiéra

Lekár Dulalsen Jagatdeo z okresnej nemocnice v Balasore v sobotu popoludní uviedol, že do nemocnice priviezli 1 053 pacientov, z ktorých 183 už nebolo nažive a ďalších 55 zahynulo v nemocnici. „Niečo také som v živote nevidel. Je to prvýkrát, čo sme prijali toľko pacientov,“ povedal telefonicky zo svojho pracoviska, kde bol od predchádzajúcej noci.

Premiér Naréndra Módí v sobotu navštívil miesto nešťastia a neďalekú nemocnicu a oblasť si prezrel aj minister pre železničnú dopravu Ašwíni Váišnáw.

V krajine sa doteraz stali len dve železničné nehody, ktoré mali vyšší počet obetí. Obe v 90. rokoch minulého storočia.

India má jednu z najväčších železničných sietí na svete, hneď za Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom. Železnice sú aj jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine a jednou z najdostupnejších foriem dopravy. Denne prepravia 13 miliónov ľudí.

Indický premiér viedol kampaň za modernizáciu železničnej infraštruktúry krajiny najnovšími vysokorýchlostnými vlakmi. Kampaň sa po piatkovej havárii stala terčom kritiky. Podľa odporcov by sa krajina mala zamerať na zlepšenie existujúcej infraštruktúry a nie na najmodernejšie modely.

Každý prosil o pomoc

Sachin Gupta je veliteľom skupiny v indických vzdušných silách a bol jedným z cestujúcich. Náraz ho ho spolu s jeho notebookom odhodil na sedadlo pred ním. Keď opúšťal vagón, videl telá roztrúsené po koľajniciach a v neďalekej priekope, počul krik ľudí, ktorí uviazli v zničených vagónoch.

O deviatej večer videl, že prišli robotníci s horákmi a svetlami, aby otvorili oceľový spletenec. „Bola to hrozná situácia. Každý prosil o pomoc,“ povedal. „Bolo tam toľko škôd. Vyzeralo to, akoby vagóny vchádzali jeden do druhého.“

Manas Bhunia, minister zo susedného štátu Západné Bengálsko, navštívil miesto nešťastia v piatok večer a vyhlásil, že to bola „desivá nehoda“. Videl, ako miestni obyvatelia pomáhali vynášať mŕtve telá. „Takúto nehodu som ešte nikdy v živote nevidel. Situácia je veľmi vážna,“ povedal v rozhovore v sobotu ráno.

„Všetci sme v šoku. Je to veľmi bolestivé. Nikdy v živote som nevidela takú obrovskú nehodu na železničnej trati. Ktokoľvek ešte žije, musí byť okamžite ošetrený,“ povedala v sobotu ráno z miesta nehody Dola Sen, poslankyňa zo Západného Bengálska. „Železničná trať, elektrické vedenie, elektrické stĺpy - všetko je v jednej kope.“

Miestni z blízkej dediny boli vraj medzi prvými, ktorí pomáhali. Na miesto nehody prišiel aj veľký žeriav, no podľa poslankyne nestačil na to, aby oddelil vykoľajené kupé. „Kto vie, čo nájdeme, keď ich zdvihneme,“ dodala Dola Sen.

Na záchrannej akcii sa podieľa indická armáda, námorníctvo, letectvo, ktoré nasadilo vrtuľníky a tiež špeciálne národné zložky na riešenie katastrof. Zapojili sa aj záchranári a lekári z okolitých štátov. Dobrovoľníci cez noc darovali 500 jednotiek krvi na pomoc zraneným, napísal Pradeep Jena na twitteri.

Odkazy svetových lídrov

Podľa Módího bude postihnutým poskytnutá všetka možná pomoc. „Som zarmútený vlakovým nešťastím v Odiši,“ povedal. „V tejto hodine smútku sú moje myšlienky s pozostalými rodinami. Nech sa zranení čoskoro uzdravia.“

Minister železničnej dopravy Vaishnaw uviedol pre indickú tlačovú agentúru Asian News International, že príčinu nehody vyšetria a odškodnia obete a ich rodiny. Sumu asi 12-tisíc dolárov dostanú rodiny obetí, zatiaľ čo ľudia, ktorí utrpeli ľahšie a ťažšie zranenia, 600 a 2 400 dolárov. Niektorí regionálni a opoziční politici v reakcii na haváriu vyzvali Vaishnawa, aby rezignoval.

Indická vláda vyhlásila, že sobota bude dňom smútku.

Úprimnú sústrasť vyjadrili aj svetoví lídri, napríklad japonský premiér Fumio Kišida alebo nepálsky premiér Pušpa Kamal Dahal.

„Sledujeme správy o hroznom vlakovom nešťastí v indickom štáte Odiša. Naše myšlienky sú s obyvateľmi Indie,“ napísal na twitteri hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.

Kanadskému premiérovi Justinovi Trudeau zábery a správy z nehody „lámu srdce“. Úprimnú sústrasť rodinám obetí vyjadril aj minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva James Cleverly.

Na správe sa podieľali aj Michail Kilmentov a Kyle Rempfer z denníka Washington Post.