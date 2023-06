Vládna koalícia v Poľsku by podľa prieskumu vyhrala voľby

Druhé miesto by obsadila opozícia.

VARŠAVA. Ak by sa v Poľsku konali voľby túto nedeľu, vyhrala by ich vládna koalícia Zjednotená pravica (ZP) so ziskom 38 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Social Changes.

Prieskum zverejnený spravodajským webom wPolityce prisúdil druhé miesto hlavnému opozičnému zoskupeniu Občianska koalícia (KO) s 30 percentami. Tretie miesto by obsadila krajne pravicová Konfederácia s 10 percentami, nasledovala Ľavica s ôsmimi percentami, stredopravé Poľsko 2050 so šiestimi percentami a Poľská ľudová strana (PSL) s piatimi percentami.

Takýto výsledok znamená, že podpora pre ZP sa nezmenila v porovnaní s podobným prieskumom v máji, zatiaľ čo podpora pre KO vzrástla o jeden percentuálny bod.

Voliť by šlo 63 percent opýtaných, čo je nárast o dva percentuálne body v porovnaní s májovým prieskumom.

Prieskum prebiehal od 26. mája do 29. mája na reprezentatívnej vzorke 1038 Poliakov.