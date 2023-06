Biden ocenil spoluprácu demokratov a republikánov pri dohode o rozpočte

Ak by sa nedohodli, USA hrozila platobná neschopnosť.

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden vo svojom piatkovom večernom príhovore k národu z Oválnej pracovne ocenil spoluprácu demokratov a republikánov v krízových okamihoch, akým bola dohoda o zvýšení dlhového stropu do roku 2025, ktorá odvrátila hroziacu platobnú neschopnosť USA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dohodu schválili tento týždeň obe komory Kongresu – v stredu Snemovňa reprezentantov a o deň neskôr Senát. Biden ju podpíše v sobotu v Bielom dome.

"Prijatie dohody o rozpočte bolo rozhodujúce. V stávke nemohlo byť viac," povedal Biden. "Zabránili sme hospodárskej kríze a ekonomickému kolapsu," dodal.

Dohodu dosiahol Biden s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym. Republikánom poskytla niektoré z požadovaných škrtov vo federálnych výdavkoch, no zároveň sa zachovala línia hlavných priorít demokratov, píše AP.

"Nikto nedostal všetko, čo chcel, ale Američania dostali to, čo potrebovali," konštatoval Biden, pričom vyzdvihol dosiahnutý kompromis a konsenzus.

Biden využil príhovor na prezentáciu úspechov svojho prvého funkčného obdobia. "Znižujeme výdavky a zároveň znižujeme deficity," povedal Biden.

"Chránime dôležité priority od sociálneho zabezpečenia cez Medicare až po Medicaid, po veteránov a naše investície do infraštruktúry a čistej energie."

Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že v prípade nezvýšenia dlhového stropu by sa USA mohli dostať do platobnej neschopnosti 5. júna. Tento spor dokonca prinútil Bidena k predčasnému návratu z cesty do zahraničia.