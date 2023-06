Dialóg USA s Čínou je nevyhnutný, aby sa predišlo konfliktu, tvrdí minister Austin

Austin kritizoval čínsku armádu za riskantný manéver voči lietadlu USA.

SINGAPUR. Dialóg medzi Spojenými štátmi a Čínou je "nevyhnutný", aby sa predišlo chybným krokom, ktoré by mohli viesť ku konfliktu. V sobotu to v Singapure na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii známej pod názvom Dialóg Šangri-La povedal americký minister obrany Lloyd Austin.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Otvorené komunikačné linky s Čínskou ľudovou republikou sú podľa Spojených štátov nevyhnutné — najmä medzi našimi ministerstvami obrany a vojenskými veliteľmi," cituje Austina agentúra AFP.

"Čím viac diskutujeme, tým viac sa môžeme vyhnúť nedorozumeniam a chybným krokom, ktoré by mohli viesť ku kríze alebo konfliktu," dodal šéf Pentagónu.

Spojené štáty navrhli Pekingu, aby sa v rámci bezpečnostnej konferencie v Singapure stretli ministri obrany oboch krajín.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čínska stíhačka agresívne manévrovala pri americkom lietadle, tvrdí Pentagon Čítajte

Čínska strana to však odmietla, no Austin a Li Šang-fu si deň predtým na úvodnej večeri summitu podali ruky a krátko spolu diskutovali.

Austin v tejto súvislosti vyjadril "hlboké znepokojenie z toho, že Čína nie je ochotná vážnejšie sa zapojiť do zlepšených mechanizmov krízového manažmentu medzi našimi dvoma armádami", no vyjadril nádej, že sa to čoskoro zmení.

Kritizoval tiež čínsku armádu, ktorej lietadlá vykonali znepokojujúci počet riskantných manévrov voči lietadlám USA a spojencov, nachádzajúcim sa oprávnene v medzinárodnom vzdušnom priestore.

K najnovšiemu incidentu došlo minulý týždeň, keď sa čínska stíhačka nad Juhočínskym morom nebezpečne priblížila k americkému sledovaciemu lietadlu.

Čínska armáda však uviedla, že americké lietadlo "vniklo" do vojenského výcvikového priestoru.