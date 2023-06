Európa sa stretla v ruskej záujmovej zóne. Nemôžeme byť neutrálni, povedal Ódor v Moldavsku

V Moldavsku sa stretli lídri 47 krajín.

Lídri európskych štátov na summite v Moldavsku. Pre Ľudovíta Ódora (druhý sprava v hornom rade) to bol prvý zahraničný summit v roli slovenského premiéra. (Zdroj: TASR/AP)

KIŠIŇOV. Do Podnesterska, separatistického regiónu pod ruským vplyvom, je to asi desať kilometrov, vojnou zmietaná Ukrajina je o desať kilometrov ďalej. Takmer päťdesiatka európskych lídrov sa symbolicky stretla na zámočku Mimi v Moldavsku, ktoré sa tiež od začiatku ruskej invázie do susednej Ukrajiny zmieta v politických krízach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Druhý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) má podľa politikov vyslať signál, že Európa je jednotná a Rusko spolu s Bieloruskom izolované. Ako jediné dve európske krajiny totiž na summit neboli pozvané.

Ide aj o prvý zahraničný summit pre nového slovenského premiéra Ľudovíta Ódora. „Je dôležité vyslať signál, že v tejto dobe nemôže byť niekto neutrálny – buď sme na strane agresie alebo sme na strane spájania sa,“ povedal Ódor.

Ódor: Zelenskyj je rozhodnutý vyhrať

Stretnutie na vinárskom zámočku Mimi v krajine, ktorá roky bojuje s ruským vplyvom a ktorej podľa tajných služieb hrozil aj pokus o puč, sprevádzali výnimočné bezpečnostné opatrenia. Letisko v Kišiňove ostalo otvorené len pre oficiálne delegácie, ľudia v obciach popri ceste vedúcej z letiska ku kaštieľu mohli opúšťať domy len so špeciálnym povolením a Moldavci dostali na deň summitu deň voľna. S bezpečnosťou a logistikou Moldavsku dokonca pomáhali aj Francúzi.