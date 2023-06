USA sú ochotné sprostredkovať rokovania o prímerí v Sudáne

Sudánska armáda tento týždeň pozastavila svoju účasť na rokovaniach o prímerí.

WASHINGTON/CHARTÚM. Spojené štáty sú stále pripravené robiť sprostredkovateľa medzi bojujúcimi stranami v Sudáne, no tie to musia myslieť vážne s prímerím. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sudánska armáda tento týždeň pozastavila svoju účasť na rokovaniach o prímerí v Saudskej Arábii.

"Ihneď ako dajú sily svojim konaním najavo, že to myslia vážne s dodržiavaním prímeria, budú Spojené štáty a Saudská Arábia pripravené obnoviť pozastavené rokovania o nájdení riešenia konfliktu," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sudánska armáda pozastavila účasť na rokovaniach o prímerí Čítajte

V Sudáne už od polovice apríla prebiehajú ťažké boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Politická kríza však sužuje Sudán od roku 2021, keď sa Burhán a Daklú po vojenskom prevrate spoločne chopili moci.

Sudánska armáda v stredu zaútočila na základne znepriatelených polovojenských síl. Krátko predtým oznámila, že pozastavuje svoju účasť na rokovaniach o prímerí a obvinila RSF z porušenia prímeria, ktorého cieľom bolo dopraviť do oblastí bojov pomoc civilistom.

Hovorca amerického ministerstvo zahraničných vecí uviedol, že doterajšie prímeria vážnym spôsobom porušovali obe strany.

"Tieto porušovania nás ako sprostredkovateľa rokovaní prinútili vážne pochybovať o tom, či sú strany pripravené prijať kroky potrebné na splnenie záväzku prijatého v mene sudánskeho ľudu," dodal hovorca.