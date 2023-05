Splnili drony účel? Moskovčania sa po útoku cítia zraniteľní

Moskva mení systém protivzdušnej obrany.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA, BRATISLAVA. „Bojím sa o svoj život a život mojich blízkych. Situácia nie je taká pokojná a stabilná, ako nám hovoria,“ povedala pre BBC Moskovčanka Elena.

Reagovala tak na útok dronmi, ktorý v utorok ráno zobudil mnohých obyvateľov ruského hlavného mesta. Po výbuchoch nehlásili obete ani vážne zranených, v Moskovčanoch však vyvolali obavy.

„Je to pre nich budíček. Je to znak, že vojna, ktorú mnohí vnímajú ako veľmi vzdialenú, sa blíži k nim domov,“ povedal korešpondent BBC v Rusku Steve Rosenberg. Podľa viacerých analytikov práve to mohlo byť zámerom.

Napriek tomu, že Kyjev obvinenie Kremľa z útoku odmieta, vyvolalo to debaty o ukrajinskom arzenále dronov. Nálet tiež podľa analytikov prinúti Moskvu zamyslieť sa nad svojou protivzdušnou obranou.

V článku sa dočítate aj: či mohli dronmi útočiť Ukrajinci

aké slabé miesta má ruský systém protivzdušnej obrany

či po útokoch klesne medzi Rusmi podpora vojny

Dohady o ukrajinskom drone

Kremeľ takmer okamžite obvinil z útoku Ukrajinu, tá to však rýchlo odmietla. Nateraz sa s istotou nedá povedať, kto útočil ani o aké drony išlo.

Niektorí vojenskí analytici spočiatku povedali, že najmenej v jednom prípade išlo o ukrajinské bezpilotné lietadlo UJ-22. Tím BBC však analyzoval viaceré videá zo sociálnych sietí a dospel k záveru, že nejde o ukrajinský dron. Mal totiž iné krídla, polohu kolies aj konštrukciu trupu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/SplO0VuDFFA

Podľa rozpätia krídel mohlo ísť o dron s dosahom najmenej desiatok, možno aj stoviek kilometrov, povedal po analyzovaní videa a fotografií trosiek špecialista na drony Steve Wright.

„Podobne ako v prípade útoku na Kremeľ z tretieho mája však predpokladám, že bol z taktických dôvodov vypustený oveľa bližšie,“ dodal Wright. Aj z útoku na kremeľské sídlo prezidenta Vladimira Putina vinia Ukrajincov, tí to odmietajú.

Ukrajinský štátny výrobca zbraní Ukroboronprom vlani na jeseň oznámil, že takmer ukončil vývoj dronu, ktorý by mohol preniesť bojovú hlavicu rakety na vzdialenosť zhruba tisíc kilometrov. Zasiahnuť by tak mohol aj Moskvu. Oficiálne však o jeho použití Kyjev nehovoril.

Systém nerozozná dron od husi