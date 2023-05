Jobsov rolák, hrubý hlas aj nevycvičený pes. Profil odsúdenej hviezdy Silicon Valley

Elisabeth Holmes nastúpila na výkon trestu za podvody.

PALO ALTO, BRATISLAVA. Miesto, kde sa tvorí budúcnosť, kde vznikajú revolučné myšlienky. Investori sa predbiehajú v tom, či investujú skôr do prepojenia miliárd ľudí, alebo do súkromného vesmírneho programu.

Americké Silicon Valley si vybudovalo imidž najinovatívnejšieho prostredia na svete. Keď tu v roku 2003 zakladala firmu Theranos ešte len osemnásťročná Elizabeth Holmesová, jej cieľ sa mohol zdať o niečo menej ambiciózny.

Zmeniť spôsob, akým sa analyzujú krvné vzorky. Namiesto otravného a zdĺhavého procesu odberu a analýzy mal jej prístroj z jedinej kvapky krvi urobiť asi dvesto rôznych testov. Namiesto laboratória sa to bude robiť doma. "Už je vo fáze výroby, na trh by sa mohol dostať v druhej polovici roka," sľubovala v rozhlasovej relácii Tech Nation v roku 2005.

V utorok 30. mája Holmesová nastúpila na výkon trestu. Na jedenásť rokov za mrežami ju odsúdili za podvody na investoroch. Okrem toho musí zaplatiť 452 miliónov dolárov. Holmesová sa proti rozsudku odvolala, súd však začiatkom mája jej odvolanie zamietol.

Strmý pád na dno

Firma dnes už neexistuje. Žiadny z avizovaných prístrojov na domácu analýzu sa na trh nedostal, no Holmesovej firma Theranos sa stala fenoménom Silicon Valley a z mladej ženy najmladšia svetová miliardárka, ktorá si na seba zarobila sama.

O to strmší bol Holmesovej pád. Ukázalo sa, že jej analýza z krvi buď nefunguje, alebo využíva technológie iných firiem. Že všetko bol skrátka podvod. V pondelok ju súd v štyroch prípadoch klamania investorom uznal za vinnú, za každý prehrešok jej hrozí dvadsaťročné väzenie.

Svetové médiá to označujú za doteraz najväčší súdny proces za podvod v Silicon Valley, no ľudia z kalifornského údolia sa dodnes sporia, či Holmesová patrí do ich radov.