Cichanovská: Lukašenko je závislý od Putina, jeho režim však môže padnúť skôr

Ľudia chcú viac sankcií, vraví Sviatlana Cichanovská.

Jej muž, opozičný politik Siarhej Cichanovski, je už tri roky v bieloruskom väzení. Posledné mesiace o ňom nemá správy. Aj SVIATLANU CICHANOVSKÚ bieloruský režim odsúdil v neprítomnosti na 15 rokov väzenia.

Napriek tomu bieloruská opozičná líderka cestuje po Európe a snaží sa upozorňovať na to, že v Bielorusku pokračujú tvrdé represie proti odporcom režimu. Na konferencii Globsec v Bratislave hovorila aj o tom, prečo sú Rusi a Bielorusi rozdielni a prečo je osud Lukašenka spojený s Putinom.

Sviatlana Cichanovská Bieloruská disidentka, žije v exile v Litve.

Vo voľbách v roku 2020 kandidovala ako hlavná protikandidátka Alexandra Lukašenka po tom, čo jej manžela režim poslal do väzenia a znemožnil mu tak prezidentskú kandidatúru.

Voľby boli zmanipulované a opozícia tvrdí, že ich v skutočnosti vyhrala.

Keď sa stretávate so svetovými lídrami, a aj teraz, máte v rukách dosky s fotografiou vášho manžela Siarheja. Chcete tým pripomenúť politikom, že je stále v bieloruskom väzení?

To, že mám so sebou Sergejov portrét, má niekoľko cieľov. V prvom rade je to osobné. Vždy, keď som vyčerpaná a nevládzem, pozriem sa na neho a okamžite si uvedomím, prečo som tu. Množstvo ľudí v Bielorusku trpí, politickí väzni obetovali svoju slobodu, keď spochybňovali Lukašenkov režim, a my musíme v tomto boji pokračovať. Chcem tiež politikom a diplomatom pripomínať, čo sa v Bielorusku deje, pretože keď sa pýtajú, ako sa má môj muž, viem im vysvetliť situáciu politických väzňov.

Takže nemáte informácie o tom, v akom stave je váš muž?

Takmer tri mesiace netuším, čo s ním je. Neviem, či je nažive alebo je za trest v izolačnej cele. Viem len, že deti už od neho žiaden list tri mesiace nedostali.

Zmenila sa situácia politických väzňov v poslednom období?

Posledné dva či tri mesiace sú najprominentnejší väzni držaní v izolácii. Nepúšťajú k nim právnikov, režim ich chce udržať izolovaných. Všetky tie roky sa režim snaží presvedčiť politických väzňov, že sú zabudnutí, že nikoho nezaujímajú a že obetovali svoju slobodu zbytočne. Len cez správy právnikov sme dokázali dať im vedieť, že to nie je pravda a ľudia pokračujú v odpore. Teraz tieto kanály odstrihli. Napríklad o väznenom nositeľovi Nobelovej ceny mieru Alesovi Bjaljackom sme nemali niekoľko dní žiadne správy. Jeho žena teraz dostala od neho list, kde opisuje, že je veľmi chorý. Znie to cynicky, ale aj toto je možnosť upozorniť na problémy väzňov. Musíme to robiť, lebo na prvý pohľad sa nič zásadné nedeje a ľudia majú tendenciu zabúdať.