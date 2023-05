Protesty maďarských študentov a učiteľov sa presunuli pred sídlo prezidentky

Od Katalin Novákovej žiadali vetovanie avizovaného zákona o právnom postavení pedagógov.

BUDAPEŠŤ. Desiatky demonštrantov sa zišli v utorok večer pri budínskom Sándorovom paláci, v ktorom sídli hlava štátu, aby od prezidentky Katalin Novákovej žiadali vetovanie avizovaného zákona o právnom postavení pedagógov.

Demonštrujúci študenti chcú prenocovať na priestranstve pred sídlom prezidentky najmenej do ďalšieho celoštátneho protestu učiteľov, ktorý je naplánovaný na 2. júna, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Zákon by obmedzil učiteľov

Uvedený zákon nie je vhodným podkladom na rokovanie. Rozvoj školstva treba postaviť na novom základe, na príprave ktorého sa musia spoločne podieľať odbory, študentské organizácie, občianske organizácie a ministerstvo vnútra, pod ktoré patrí verejné školstvo, tvrdia organizátori protestu z Jednotného frontu študentov (Egységes Diákfront).

Zákon by podľa nich ešte viac obmedzil učiteľov, zrušil by ich štatút štátnych zamestnancov, vytvoril by medzi nimi mzdové rozdiely a zvýšil by im počet pracovných hodín.

Učitelia si získali študentov

Člen predsedníctva Jednotného frontu študentov Jószef Gajzágó uviedol, že pre podporu učiteľov sa študenti rozhodli už v januári 2022.

"Oslovili sme študentov aj mimo Budapešti. Naším cieľom bolo dať signál, že vieme, že štrajky učiteľov nie sú namierené voči nám, že nám nechcú prerušením práce škodiť, ale že tak robia v našom záujme. Chcú totiž vyučovať vo vhodných podmienkach," spresnil.

V reakcii na otázku týkajúcu sa neexistencie samostatného rezortu školstva Gajzágó povedal, že ide o jav ojedinelý nielen v Európe, ale aj v celom svete.

"Pred pár týždňami sme iniciovali referendum, ktorého cieľom je osloviť čo najviac ľudí v krajine, a jeho súčasťou je aj požiadavka na zriadenie nezávislého a samostatného ministerstva školstva s patričnými kompetenciami," dodal predstaviteľ organizácie študentov.

Za vyššie mzdy a lepšie verejné vzdelanie

Séria protestov učiteľov a študentov proti zavedeniu zákona o právnom postavení učiteľov bude pokračovať tento týždeň viacerými podujatiami.

Po masovej demonštrácii 19. mája v Budapešti za účasti tisícov protestujúcich pripravujú ďalšie celoštátne demonštrácie. Okrem hlavného mesta budú protestovať aj v Balážskych Ďarmotách, Debrecíne, Jágri, Pécsi, Vespréme a Szekszárde.

Séria protestov a štrajkov učiteľov sa začala 31. januára 2022. Solidaritu štrajkujúcim pedagógom vyjadrili učitelia, žiaci a študenti viacerých vzdelávacích inštitúcií vrátane učňovských škôl a univerzít.

Platy učiteľov v Maďarsku dosahovali minulý rok 60 percent priemeru miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent. Cieľom učiteľov nie je iba riešenie miezd, ale tiež zlepšenie verejného vzdelávania.