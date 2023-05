USA a EÚ sa obávajú politického zneužitia poľského zákona o ruskom vplyve

Legislatíva by mohla obmedziť právo byť volený.

BRUSEL. Spojené štáty a Európska únia (EÚ) kritizujú nový poľský zákon o vyšetrovaní ruského vplyvu, ktorý by mohol zabrániť politickej opozícii pôsobiť vo verejnej funkcii bez úplného právneho postihu.

V piatok legislatívu schválil parlament a prezident Andrzej Duda avizoval, že ho podpíše.

Obavy z upierania práv opozície

„Vláda Spojených štátov je znepokojená prijatím novej legislatívy poľskou vládou, ktorá by mohla byť zneužitá na zasahovanie do slobodných a spravodlivých volieb v Poľsku,“ vyjadril sa hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller.

Takýto zákon „by mohol byť použitý na zablokovanie kandidatúry opozičných politikov bez riadneho procesu“, dodal.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v utorok komentoval zákon so slovami, že by mohol pripraviť občanov, jednotlivcov o ich práva byť volení do verejnej funkcie“.

Zdôraznil pritom že to, čo ho konkrétne rozčúlilo, bolo, že „to bude možné urobiť ako správne rozhodnutie bez akéhokoľvek súdneho preskúmania“.

Únia „nebude váhať prijať opatrenia, ak to bude potrebné, pretože je nemožné dohodnúť sa na takomto systéme bez skutočného prístupu k spravodlivosti“, povedal Reynders pred stretnutím ministrov pre európske záležitosti, ktorí budú hodnotiť stav právneho štátu v Maďarsku a Poľsku.

Má vzniknúť štátny výbor

Zákon, ktorého návrh predložila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), predpokladá vytvorenie štátneho výboru pre vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku a národnej bezpečnosti.

Výbor má predložiť správu o svojich zisteniach do 17. septembra, čo je len niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami. Bude môcť pritom uvaliť tresty vrátane 10-ročného zákazu činnosti úradníkom na pozíciách, ktoré majú kontrolu nad míňaním verejných financií.

Lex Tusk

Podľa kritikov sa chystaná legislatíva však zameria na politickú opozíciu a môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb. Vo všeobecnosti je návrh, ktorý kritici prezývajú Lex Tusk, vnímaný ako cielený na bývalého premiéra a lídra opozičnej Občianskej koalície Donalda Tuska v čase, keď sa začína predvolebná kampaň.

PiS obviňuje politika, že bol počas jeho pôsobenia ako premiér v rokoch 2007 - 2014 príliš priateľský k Rusku.

Duda v pondelok trval na tom, že návrh nedáva výboru právomoc vylúčiť kohokoľvek z verejného alebo politického života. Prezident urobil kritikom ústupok a hoci zákon prijme, požiada ústavný súd, aby ho preskúmal. Podľa niektorých odborníkov plánovaná legislatíva porušuje ústavu.