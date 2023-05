Udržateľne a bez selfies. Európske mestá bojujú s nadmerným turizmom

Chorvátsko môže prísť s celoplošnou reformou.

PORTOFINO, BRATISLAVA. Portofino je dedinka na talianskej Riviére, kde žije ani nie päťsto ľudí. Ročne ho však navštívia tisícky turistov, ktorí si chcú pozrieť farebné domčeky obklopujúce priezračný morský záliv.

Pri výhľadoch často dlho postávajú a fotia sa, čo podľa starostu Mattea Viacavu spôsobuje v meste chaos, dopravné zápchy a zablokované ulice.

Cez veľkonočný víkend preto zaviedol pokutu do 275 eur pre tých, ktorí sa na populárnych turistických miestach zdržia príliš dlho. Platí do polovice októbra každý deň od 10.30 ráno do šiestej večera, turisti si teda stihnú zvečniť západ slnka.

Portofino nie je jediná turistická destinácia, ktorá potrebuje riešiť problém s nadmerným turizmom. Benátky, Dubrovník, Hallstat, ale aj Amsterdam sú medzi európskymi mestami, ktoré bojujú s davmi, opitými návštevníkmi či výletnými loďami.

Chorvátsko sa už čoskoro chce začať zaoberať týmto problémom na celonárodnej úrovni.

Snahy o udržateľný turizmus

Cieľom chystanej reformy je podľa chorvátskeho ministerstva cestovného ruchu rozvíjať turizmus udržateľným a regionálne vyváženejším spôsobom. „Všetky opatrenia a aktivity musia byť v súlade s tromi zásadami udržateľnosti - environmentálnou, sociálnou a ekonomickou,“ cituje rezort chorvátsky server Index.

Nateraz nie sú známe bližšie informácie ako to, že chorvátska vláda by do leta mala prísť s návrhom zákona o udržateľnom turizme.

„Vidíme, že počet návštevníkov stúpa. S naším vstupom do Schengenského priestoru a eurozóny sa tento trend len zvýrazní,“ cituje ministerku cestovného ruchu Nikolinu Brnjac portál Novi List.

Euro je v Chorvátsku oficiálnou menou od začiatku tohto roku, v rovnakom čase krajina vstúpila do Schengenu.

S ohľadom na udržateľnosť turizmu už napríklad rozbehli iniciatívu „Rešpektuj mesto“ v Dubrovníku. Ten za posledné roky zažíva nápor turistov vďaka seriálu Hra o tróny, ktorého časť tam natáčali.