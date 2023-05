O hlasy slovenského voličstva v eurovoľbách sa bude uchádzať európska strana

Chcú, aby Slováci mysleli ako Európania.

Globálne problémy ako vojna, klimatická zmena, obnova priemyslu po pandémii inflácia nemožno riešiť na národnej úrovni. Zdôrazňuje to celoeurópske hnutie Volt Europa, ktoré prichádza na Slovensko rok pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nová politická strana Volt Slovensko sa tak bude uchádzať o hlasy slovenského voličstva v eurovoľbách, ktoré sa majú konať začiatkom júna 2024. Chce ponúknuť novú víziu tvorenia demokratickej európskej politiky založenej na riešení problémov cezhraničným spôsobom, oznámili v piatok na tlačovej besede spolupredsedovia strany Rick Zednik a Lucia Kleštincová.

„Vzhľadom na cezhraničný charakter výziev, ktorým Slovensko v dnešnej dobe čelí, je súčasný systém politiky postavený na národnom princípe nefunkčný,“ povedala pre SME Kleštincová.

Related article

Related article Europarlament chce zmeniť pravidlá európskych volieb Čítajte

Zatiaľ bez členov

Slovensko malo vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 najnižšiu účasť z členských štátov a to 22,74 percenta. Damian Boeselager, europoslanec a spoluzakladateľ Voltu, si myslí, že národné strany skresľujú dôležitosť Európskej únie. Podľa jeho odhadov pochádza z európskych nariadení 40 až 80 percent slovenskej legislatívy.

Hnutie Volt chce nevoličov osloviť otvorenou komunikáciou a zdôraznením kľúčového významu skutočne európskej spolupráce pre slovenskú budúcnosť. „Snažíme sa obklopiť ľuďmi, ktorí chcú prispieť k novej kultúre dialógu a politického líderstva,“ dodala Kleštincová pre denník SME.

„Je čas, aby sme začali myslieť nielen ako Slováci, ale aj ako Európania,“ hovorí Zednik.

Politické hnutie momentálne na Slovensku nemá ďalších členov.

Proti populizmu

Hnutie Volt Europa pôsobí už v 31 krajinách a má zvolených okolo 130 reprezentantov vo verejných pozíciách po celej Európe. Hnutie odštartovali v roku 2017, aby zastavili rozširovanie pravicového populizmu na kontinente.

Tvrdia, že im ide o prepojenie obyčajných ľudí s celoeurópskou politikou na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. „Neznamená to, že všetky rozhodnutia pôjdu centrálne. To, čo budeme potrebovať spraviť na európskej úrovni, spravíme na európskej. To, čo na národnej, spravíme na národnej. Regionálnu na regionálnej,“ vraví europoslanec a spoluzakladateľ hnutia Damian Boeselager.

Program Voltu je postavený na riešení otázok slobody, sociálnej spravodlivosti, začlenenia, udržateľnosti, terorizmu či naštartovania hospodárstva po pandémii covidu-19. „Ak by sa aj cez noc Slovensko stalo uhlíkovo neutrálnym, tak by sa nič nezmenilo. Pretože na skutočnú zmenu potrebujeme Nemecko, Taliansko, Belgicko, Španielsko a tak ďalej. Výzvy, ktorým čelíme, jednoducho nie sú naďalej na národnej úrovni,“ povedala na brífingu spolupredsedníčka Volt Europa Francesca Romana D’Antuono.