Pokusy na ľuďoch aj biologické zbrane. V Číne našli laboratórium z čias japonskej okupácie

LONDÝN. Archeológovia odkryli na severovýchode Číny podzemný bunker, v ktorom počas druhej svetovej vojny japonskí vedci robili pokusy na ľuďoch a testovali biologické zbrane, informuje denník The Independent.

Ľudí infikovali patogénmi aj pitvali zaživa

Podzemné zariadenie v blízkosti mesta An-te v provincii Chej-lung-ťiang využívala neslávne známa Jednotka 731.

V jednej z kruhových miestností s priemerom približne tri metre mohli pozorovať obete nakazenia patogénmi alebo chemickým látkami. Celé podzemné zariadenie pozostáva z niekoľkých tunelov a komôr.

Aby sa zabránilo šíreniu nákazy, niektoré z nehumánnych experimentov sa diali v podzemí. Výsledky najnovšieho výskumu boli nedávno publikované v časopise Northern Cultural Relics.

Výskumníci z Jednotky 731 porušovali lekársku etiku podobným spôsobom ako Josef Mengele v koncentračnom tábore Auschwitz. Napríklad nakazili zajatcov týfom alebo cholerou a potom ich ešte zaživa pitvali, aby videli vplyv choroby na telo predtým, ako nastane posmrtný rozklad.

Na živých väzňoch tiež skúmali účinky zbraní či infekčnosť chorôb a neskôr tieto zistenia použili proti nepriateľom.

Kľúčových ľudí nepotrestali

Kľúčové postavy tajného vojenského programu po vojne dostali od okupačnej správy imunitu voči trestnému stíhaniu výmenou za poskytnutie výsledkov výskumu.

Veliteľ Jednotky 731 Širó Išii tak mohol pokračovať vo svojom lekárskom výskume v Japonsku až do prirodzenej smrti v roku 1959.

Jeho zdôvodnenie, prečo aj po zákaze testovania bakteriologických zbraní Ženevským protokolom z roku 1925 v testoch pokračoval, znelo: nebolo by to zakázané, keby to nebolo účinné.

Tokio priznalo existenciu Jednotky 731 až po desaťročiach zapierania.