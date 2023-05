V Ugande prijali zákon proti homosexualite

Nie je trestným činom, ak sa niekto identifikuje ako homosexuál. Trestný činom však už je účasť na homosexuálnych aktoch.

KAMPALA. Ugandský prezident Yoweri Museveni podpísal v pondelok kontroverzný zákon namierený proti homosexuálom.

Zákon prináša drakonické opatrenia proti homosexualite, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete.

Museveni súhlasil s návrhom zákona proti homosexualite, ktorý poslanci schválili začiatkom mája, uvádza na sociálnej sieti Twitter ugandský parlament.

Ugandský prezident predtým vyzval zákonodarcov, aby zákon prepracovali. Aj napriek tomu stále zahŕňa väčšinu tvrdých opatrení, ktoré vyvolali v západných krajinách pobúrenie.

Podľa zákona nie je trestným činom, ak sa niekto identifikuje ako homosexuál. Trestný činom však už je "účasť na homosexuálnych aktoch", za čo hrozí až doživotím.

Hoci prezident Museveni odporučil zákonodarcom, aby vynechali ustanovenie, podľa ktorého je "homosexualita s priťažujúcimi okolnosťami" trestným činom, poslanci to zamietli. V praxi to znamená, že recidivisti by mohli byť odsúdení na trest smrti.

V Ugande trest smrti však nikomu neudelili už celé roky.

Ugandský zákon namierený proti homosexuálom odsúdili napríklad Spojené štáty, Európska únia, aj medzinárodné ľudskoprávne organizácie. V Ugande má však širokú podporu verejnosti, všíma si AFP.