Nemecko zatiaľ nezavedie stacionárne hraničné kontroly s Poľskom

Do budúcnosti to ministerka vnútra nevylučuje.

BERLÍN. Nemecko nateraz nezavedie stacionárne hraničné kontroly s Poľskom, ktorých cieľom je regulácia nepovolených vstupov do krajiny v súvislosti s nelegálnou migráciou. V sobotu to uviedla ministerka vnútra Nancy Faeserová, ktorá však upozornila, že túto možnosť do budúcnosti nevylučuje. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

"Spolková vláda pozorne sleduje vývoj na hraniciach," povedala pre DPA hovorkyňa rezortu vnútra v Berlíne. Dodala, že vláda považuje dočasné znovuzavedenie hraničných kontrol za poslednú možnosť.

Spolkové krajiny chceli kontroly aj na hraniciach s Českom

Zvýšený počet migrantov prichádzajúcich v posledných mesiacoch do Nemecka je v súčasnosti predmetom napätej politickej debaty. Spolková vláda sa spolu s krajinskými vládami na summite o utečencoch, ktorý sa konal 10. mája v Berlíne, dohodli, že stacionárne kontroly sa obnovia len vtedy, ak to bude absolútne nevyhnutné.

Takéto kontroly od roku 2015 prebiehajú na hraniciach Nemecka s Rakúskom. Zavedené boli po tom, čo sa tisíce migrantov dostali do západnej Európy po tzv. balkánskej trase.

Na hraniciach s ďalšími krajinami, ako napríklad s Poľskom či Českom, Nemecko vykonáva len náhodné kontroly. Ministri vnútra nemeckých spolkových krajín Brandenbursko a Sasko však tlačia na Faeserovú, aby zaviedla kontroly aj na hraniciach s Českom a Poľskom.

Ministerka ale po piatkovom rokovaní s českým rezortným partnerom Vítom Rakušanom a saským ministrom vnútra Arminom Schusterom ohlásila, že stacionárne kontroly na hraniciach medzi Českom a Nemeckom v súčasnom období obnovené nebudú.

Počet nelegálnych vstupov do Nemecka rastie

Z oficiálnych údajov vyplýva, že počet nelegálnych vstupov do Nemecka cez Poľsko v poslednej dobe výrazne stúpol: od januára do marca tohto roku evidovali 4013 takýchto prípadov, počas apríla išlo o 2427 ľudí.

Hranice s Rakúskom nelegálne prekročilo do Nemecka od januára do marca 3674 ľudí, za apríl ich bolo 1298.