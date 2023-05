Sudánsky generál nalieha na OSN, aby vymenila svojho vyslanca v Chartúme

Veliteľ sudánskej armády obvinil vyslanca OSN z podnecovania konfliktu.

CHARTÚM. Veliteľ sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán obvinil osobitného vyslanca OSN Volkera Perthesa z podnecovania ozbrojeného konfliktu v Sudáne a požiadal OSN o jeho stiahnutie z postu v Chartúme.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, podľa ktorej bol generálny tajomník OSN António Guterres "šokovaný" listom, v ktorom Burhán žiada "vymenovanie náhradníka" za Perthesa a obviňuje ho z páchania "podvodov a dezinformácií" pri sprostredkúvaní politického urovnania v Sudáne, ktoré bolo neúspešné a vyústilo do ozbrojeného konfliktu trvajúceho už šesť týždňov.

Mali sa stretnúť v deň začiatku konfliktu

Burhán a jeho bývalý zástupca v amáde Muhammad Hamdán Daklú, ktorý velí polovojenským Silám rýchlej podpory (RSF), sa mali stretnúť na rokovaniach sprostredkovaných OSN 15. apríla - v deň, keď sa Chartúm zmenil na vojnovú zónu, konštatovala AFP.

Cieľom tohto stretnutia bolo ukončiť politickú krízu, ktorá sužuje Sudán od roku 2021, keď sa Burhán a Daklú spoločne prevratom chopili moci.

Medzinárodné spoločenstvo sa snažilo týchto generálov presvedčiť, aby dosiahli dohodu o začlenení Daklúovej RSF do regulárnej armády, čo bola súčasť dohody o obnovení prechodu k civilnej vláde.

Burhán v liste uviedol, že Perthes vo svojich správach pre OSN prezentoval zavádzajúci obraz "konsenzu" v Sudáne. "Bez týchto náznakov povzbudenia by vodca povstalcov Daklú nezačal svoje vojenské operácie," tvrdil Burhán.

AFP však vo svojej správe upozornila na fakt, že zistiť, kto v súčasnom konflikte vystrelil ako prvý, nie je možné.

Misia v Sudáne sa stala terčom protestov

Od konca minulého roka sa Perthes a misia OSN v Sudáne, ktorej šéfuje, stali terčom niekoľkých protestov tisícov prívržencov armády a islamistov - tí Perthesa obviňovali zo zasahovania a žiadali jeho odvolanie.

Perthes je v súčasnosti v New Yorku, kde minulý pondelok informoval Bezpečnostnú radu OSN o situácii v Sudáne. Na tých, ktorí "obviňujú OSN", reagoval vyhlásením, že za eskaláciu sú zodpovední "dvaja generáli".

Podľa AFP sudánske úrady od začiatku vojny nevydávajú víza pre cudzích štátnych príslušníkov. Podľa sudánskeho analytika Cholúda Chaira, zakladateľa think tanku Confluence Advisory so sídlom v Chartúme, Perthesovi "možno nebude umožnený návrat do Sudánu, čo určite vedel, keď odchádzal".

"Jeho víza budú lakmusovým papierikom" na zistenie, či Sudán zažíva návrat islamistov, napísal analytik vo svojom statuse na Twitteri.

Prodemokratické hlasy v Sudáne Burhána už dlhšie obviňujú, že je "trójskym koňom" islamistov z režimu Umara Bašíra, ktorého armáda zosadila v roku 2019 po masových protestoch. Viacerí vysokopostavení úradníci z Bašírovej éry už posty v Burhánovej administratíve získali.