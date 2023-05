Po sporoch na úrovni ministrov sa Taliansko opäť rozpráva s Francúzskom o migrácii

Heureux d'avoir accueilli la Ministre @MinColonna à la #Farnesina . L'Italie et la France partagent des intérêts et des responsabilités dans l' #UE et dans le monde. Notre collaboration est essentielle pour résoudre les crises actuelles à commencer par celle migratoire 🇮🇹🤝🇫🇷 https://t.co/REQ7ziqHOz