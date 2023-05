Bola to živá nočná mora. Majitelia domu museli odstrániť Banskyho dielo

Banksy dielo namaľoval ako súčasť série nazvanej Great British Spraycation.

LONDÝN. Pre mnohých ľudí by bolo splneným snom sa jedného rána zobudiť a zistiť, že ich dom zdobí Banksyho najnovšie umelecké dielo.

Pre Garryho a Gokean Couttsovcov sa však šesťmetrová čajka stala nočnou morou. Od roku 2021, keď sa nástenná maľba cez noc objavila na ich dome v Lowestofte, sa dom stal terčom vandalov, zlodejov a úradníkov mestskej rady.

Manželia preto na jej odstránenie vynaložili zhruba 200-tisíc, napísal denník The Times.

"Spočiatku to bolo samozrejme neuveriteľné, ale ako sa veci vyvíjali, začalo to byť nesmierne stresujúce. Nie som si istý, či si Banksy uvedomuje nezamýšľané dôsledky pre majiteľov domov. Keby sme mohli vrátiť čas, urobili by sme to," povedal Coutts. "Ozvala sa nám mestská rada, aby nám oznámila, že by na dielo mohla vydať príkaz na zachovanie a my by sme boli zodpovední za jeho údržbu s nákladmi 40-tisíc libier ročne," dodal.

"Musel som si najať nočného strážcu, aby sa o neho staral po tom, čo niekto jeho časť ukradol a pokúsil sa ho predať na facebooku. Potom pristihli vandalov s tuctom vedier s bielou farbou a zrejme sa ho chystali premaľovať," opísal svoje skúsenosti s Banksyho umeleckým dielom na svojom dome pokrývač na dôchodku.

"Bola to živá nočná mora. Mali sme nejaké problémy s prasklinami v stene, takže aby sme ju zabezpečili, museli sme ju odstrániť, pretože keby došlo k nehode, boli by sme za to zodpovední," uviedol.

Na odstránenie 22-tonového múru s umeleckým dielom bolo potrebné ju vystužiť 12 vrstvami živice, sklenými vláknami, piatimi tonami ocele a použiť 40-metrový žeriav, aby ju odviezol.

"Teraz musíme vymyslieť, čo s ním urobíme. Účet za jeho vyňatie pravdepodobne presiahne 200-tisíc libier a my sme len normálni ľudia, takže by sme ho radi predali a niečo na ňom zarobili," uviedol muž.

Manželia žijú v Enfielde v severnom Londýne a nehnuteľnosť v Lowestofte prenajímali, keď sa dielo anonymného umelca objavilo.

Akcia na odstránenie diela bola dokončená v noci na pondelok po tom, ako prvú polovicu odviezli minulý mesiac. Proces bol komplikovaný, lebo múr pôvodne nebol vonkajší.

Banksy dielo namaľoval ako súčasť série nazvanej Great British Spraycation, v rámci ktorej vytváral umelecké diela v prímorských mestách, aby pomohol obnoviť časť ich turistického ruchu.

Banksy je jedným z najslávnejších svetových umelcov, zároveň zostáva v anonymite. Preslávil sa na začiatku 90. rokov pouličnými graffitmi v Bristole.