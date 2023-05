Česká vláda schválila nákup švédskych bojových vozidiel pechoty CV90

Kabinet zároveň poveril ministerku obrany, aby s Nemeckom začala rokovať o nákupe tankov Leopard 2A8.

PRAHA. Česká vláda schválila nákup 246 švédskych bojových vozidiel pechoty CV90 za 59,7 miliardy korún (približne 2,5 miliardy eur). Kabinet zároveň poveril ministerku obrany Janu Černochovú, aby s Nemeckom začala rokovať o nákupe bojových tankov Leopard 2A8.

"Pre modernizáciu armády je to absolútne kľúčové," vyhlásil Fiala a zdôraznil, že na zákazke sa budú minimálne zo 40 percent podieľať české firmy. "V súčasnej bezpečnostnej situácii je obrana, bezpečnosť a modernizácia armády absolútnou prioritou a som rád, že sa nám to darí napĺňať konkrétnymi krokmi," dodal český premiér Petr Fiala.

Cenu sa podarilo udržať aj vďaka koordinovanému postupu so Slovenskom, ktoré tieto stroje pre svoju armádu tiež nakupuje. Konštatoval to vrchný riaditeľ Sekcie pre vyzbrojovanie Lubora Koudelku ktorý zmluvu podpísal.

"Je to významný míľnik k výstavbe ťažkej brigády a tiež k modernizácii armády a posilneniu našej obranyschopnosti," komentovala rozhodnutie vlády Černochová. Prvé vozidlá od švédskej spoločnosti BAE by podľa nej mali do Česka doraziť v roku 2026 a do roku 2030 by mali byť dodané všetky.

"Ide o vozidlo zostrojené pre drsné podmienky a náročný terén, ktoré bolo navyše v rámci medzinárodných misií preverené v boji," uviedol švédsky minister obrany Pal Jonson. Dodal, že ich zaradenie do českej armády prispeje aj k posilneniu NATO ako celku.

Vláda zároveň poverila ministerku obrany rokovaním o možnosti pripojiť sa k nákupu tankov Leopard v novej verzii 2A8, ktorý plánuje Nemecko. Spoločný postup by mal podľa šéfky rezortu prispieť k zníženiu ceny a skráteniu dodávok. Rokovať budú približne o 70 tankoch za desiatky miliárd korún.