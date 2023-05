Hitlerov rodný dom bude slúžiť na školenia o ľudských právach

Vláda získala budovu na základe núteného odkúpenia v roku 2016.

VIEDEŇ. Rodný dom nacistického vodcu Adolfa Hitlera v rakúskom meste Braunau am Inn bude slúžiť na školenia policajtov o ľudských právach. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy stanice BBC News.

Ide o najnovší zvrat v dlhoročnom spore o to, ako naložiť s touto kontroverznou nehnuteľnosťou. Vláda získala budovu na základe núteného odkúpenia v roku 2016. Stavebné práce zamerané na prerobenie domu by sa mali začať na jeseň.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tieto plány však rozdeľujú spoločnosť. Niektorí Rakúšania chcú dom zbúrať; výbor odborníkov rozhodol o jeho demolácii, aby sa z neho nestal stredobod záujmu neonacistov.

Kritici tvrdia, že by to bolo popretie rakúskej minulosti, zatiaľ čo podľa iných by sa budova mala využiť ako dom zmierenia alebo ako sídlo charitatívneho spolku.

Podľa najnovšieho plánu by mali byť stavebné práce ukončené do roku 2025 a polícia by sa tam mala nasťahovať do nasledujúceho roka, uvádza rakúska verejnoprávna stanica ORF.

Hitler sa narodil v roku 1889 v prenajatej izbe na najvyššom poschodí budovy.

Rakúska vláda si dom desaťročia prenajímala od jeho bývalej majiteľky Gerlindy Pommerovej v snahe zastaviť krajne pravicový turizmus. Využívala ho charitatívna organizácia ako denný stacionár pre ľudí so špeciálnymi potrebami, kým Pommerová nezablokovala jeho budúcu rekonštrukciu.

Vláda v roku 2016 prijala zákon, ktorý jej umožnil dom zhabať výmenou za odškodné vo výške viac ako 800.000 eur. Rakúske ministerstvo vnútra o tri roky neskôr oznámilo plány na premenu domu na policajnú stanicu.

Rakúsko bolo anektované nacistickým Nemeckom v roku 1938 a celé desaťročia sa prezentovalo ako jedna z prvých obetí tohto režimu. Mnohí však v tom čase tento krok - známy ako anšlus alebo pripojenie - vítali. Rakúsko postupne začalo hovoriť o vlastnej spoluúčasti na nacistických zločinoch.