Európska únia pridala na sankčný zoznam ďalšie osoby z Iránu

Sankčný zoznam obsahuje mená 216 fyzických osôb a 37 právnych subjektov.

BRUSEL. Ministri zahraničných vecí EÚ spoločne odobrili sankcie proti ďalším piatim fyzickým osobám z Iránu a na dva právne subjekty pre vážne porušovanie ľudských práv v Iráne.

Na sankčný zoznam EÚ sa dostal veliteľ teheránskej policajnej pomocnej jednotky Iránskych síl na presadzovanie práva a osoba spojená s prípadom Maryam Arvinovej. Táto právnička bola brutálne zatknutá, týraná a neskôr zomrela v dôsledku aktivít na obranu demonštrantov.

Ďalším je hovorca iránskej polície a tajomník Najvyššej rady pre kyberpriestor Iránu.

Rada EÚ pre zahraničné veci zaradila na sankčný zoznam aj Kooperatívnu nadáciu IRGC, orgán zodpovedný za riadenie investícií Zboru islamských revolučných gárd a financovanie brutálnych represií zo strany vládneho režimu.

Na zozname sa ocitla aj Študentská organizácie Basij, ktorá násilne presadzuje aktivity IRGC v univerzitných kampusoch. Študenti v nich na jeseň roku 2022 organizovali protesty a následne sa stali obeťami represií a vážneho porušovania ľudských práv, vrátane únosov a mučenia.

Sankčný zoznam EÚ teraz obsahuje mená 216 fyzických osôb a 37 právnych subjektov. Majú zmrazené aktíva, zákaz cestovania do EÚ a zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov. Zakázaný je aj vývoz zariadení, ktoré by sa mohli použiť na represie a elektronických prístrojov na monitorovanie telekomunikácií do Iránu.

EÚ zároveň vyzvala vládny režim v Iráne, aby ukončil prax ukladania a vykonávania rozsudkov smrti proti demonštrantom, zvrátil vynesené rozsudky smrti, zabezpečil riadne súdne procesy pre všetkých zadržaných a aby ukončil "znepokojujúcu prax" zadržiavania cudzích štátnych príslušníkov s cieľom posilniť svoju pozíciu pri rokovaní s krajinami ich pôvodu.