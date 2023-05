Míny, dračie zuby aj zákopy. Satelity ukázali ruskú obranu pred ukrajinskou ofenzívou

O ukrajinskej ofenzíve sa špekuluje už mesiace. Rusi sú pripravení.

KYJEV, BRATISLAVA. Pred ruskou inváziou spred roka bol Tokmak malým, ospalým mestom, kde sa toho podľa spomienok Vitalija Ševčenka z BBC veľa nedialo.

Miestni sa živili poľnohospodárstvom, veľa inej práce v tejto časti ukrajinskej Záporožskej oblasti totiž nebolo. Do Kyjeva to bolo ďaleko, no tých ambicióznejších hlavné mesto lákalo.

„Stále sa neviem zmieriť s tým, že mestá, ktoré poznám zo svojho regiónu, sa tým najhorším spôsobom objavujú v medzinárodnom spravodajstve,“ poznamenal člen tímu, ktorý odhaľoval ruské obranné pozície pred pripravovanou ukrajinskou protiofenzívou.

Ruské prípravy na satelitoch

BBC Verify pri analýze používala zábery zo 150 satelitov spoločnosti Planet Labs, ktoré lietajú okolo Zeme. K tomu dodali komerčné a verejné dostupné zdroje, napríklad firmu Maxar Technologies alebo Európsku vesmírnu agentúru.

Tie ukazujú ruské prípravy, ktorých kľúčová časť sa odohráva práve v okolí spomínaného Tokmaku, pred vojnou mesta populáciou porovnateľného s Pezinkom.

Leží na kľúčovej ceste vedúcej z juhu na východ krajiny, ktorú sa zrejme budú Ukrajinci snažiť obsadiť, aby prerušili spojenie medzi Krymským polostrovom a ďalšími Rusmi okupovanými územiami.

