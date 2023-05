Ak sa niekto utopí, nebude to naša chyba. Plavčíci na Malorke vstúpia do štrajku

Ľudia môžu vstupovať do mora, no na vlastné riziko.

MADRID. Turistov na španielskom ostrove Malorka upozorňujú, že plavčíci dohliadajúci na všetky pláže hlavného mesta Palma de Mallorca vstúpia od nedele do neobmedzeného štrajku. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Nikto z nás nebude pracovať. Ak dôjde k úmrtiam pri kúpaní sa, nebude to naša chyba," vyhlásil hovorca odborov Julian Delgado o približne 50 plavčíkoch, ktorí pracujú na mestských plážach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia môžu vstupovať do mora, no na vlastné riziko. Plavčíci sú bežne v službe od 11.00 do 19.00 h. Štrajk sa bude týkať všetkých pláží v meste Palma de Mallorca vrátane pláže známej ako Ballermann, ktorú obľubujú najmä nemeckí a britskí turisti.

Plavčíci plánovali vstúpiť do štrajku už minulý rok. Na poslednú chvíľu sa však dohodli s mestom, ktoré im prisľúbilo zvýšenie platov a predĺženie pracovnej sezóny. No namiesto toho, aby začali podľa dohody strážiť pláže v apríli tohto roka, sa oficiálna plážová sezóna začala až v máji. Nedošlo ani k sľúbenému zvýšeniu ich platov.

Nebolo bezprostredne jasné, ako mesto zareaguje na ohlásený štrajk. Vedenie mesta pripísalo nezlepšenie pracovných podmienok zmluve s odchádzajúcim prevádzkovateľom, ktorej platnosť vyprší koncom tohto leta.