Mužovi, ktorý prešiel bránou Vatikánu, nariadili psychiatrickú starostlivosť

Incident bol zriedkavým vpádom do mestského štátu, kde je väčšinou zakázaný vstup pre širokú verejnosť.

VATIKÁN. Muža, ktorý vo štvrtok prešiel bránou Vatikánu a pokračoval v ceste aj po výstreloch stráží na jeho auto, previezli po predbežnom výsluchu do neďalekej nemocnice na psychiatrickú starostlivosť. Vatikán o tom informoval vo vyhlásení.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Muža, ktorého totožnosť Svätá stolica nezverejnila, previezli na psychiatrické oddelenie po tom, čo strávil noc na vatikánskej policajnej stanici.

Podľa Vatikánu muž vo štvrtok večer prešiel Bránou svätej Anny. Po tom, čo mu vatikánski žandári na vnútornom kontrolnom stanovišti vystrelili do pneumatík, ďalej zrýchľoval a nakoniec zastavil na jednom z nádvorí Apoštolského paláca. Tam ho vatikánski žandári zatkli.

Vatikán uviedol, že muža, o ktorom sa predpokladalo, že má okolo 40 rokov, vypočúval vatikánsky sudca v prítomnosti právnika. „Vzhľadom na jeho stav bol prevezený na psychiatrické oddelenie na povinnú liečbu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Motív konania nie je známy.

Incident bol zriedkavým vpádom do mestského štátu, kde je väčšinou zakázaný vstup pre širokú verejnosť, predovšetkým v noci. Kým do Baziliky svätého Petra a múzeí vo Vatikáne majú návštevníci prístup počas otváracích hodín a ľudia s receptmi môžu ísť do vatikánskej lekárne, do ostatných budov je potrebné povolenie.