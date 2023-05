Bolo to desať minút a žiadna katastrofa, hovorí taxikár, ktorý viezol princa Harryho a Meghan

Polícia potvrdila, že preprava páru bola komplikovaná.

„Takmer katastrofická.“ Tak opísali britský princ Harry a jeho manželka Meghan priebeh automobilovej naháňačky s paparazzmi.

K incidentu, ktorý sa okamžite dostal do pozornosti britských bulvárnych médií, došlo v utorok večer, keď sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu spolu s jej matkou Doriou Ragland vracali z odovzdávania cien v New Yorku.

Ich hovorca vo vyhlásení uviedol, že „neúnavné prenasledovanie“ trvalo viac ako dve hodiny a „viackrát takmer viedlo ku kolíziám“. Newyorské policajné oddelenie (NYPD) incident britskej rodiny potvrdilo s tým, že početní fotografi „sťažili ich prepravu“. Taxikár, ktorý vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu viezol, však tvrdí, že to nebola žiadna katastrofa.

Polícia uviedla, že v súvislosti s touto udalosťou nedošlo k žiadnemu zatknutiu ani zraneniu, napísal denník Guardian.

Žltý taxík

Novinári počas prenasledovania údajne jazdili bezohľadne, prechádzali na červenú, jazdili po chodníku, a fotografovali aj za jazdy.

Obrazová agentúra Backgrid vydala vyhlásenie o tom, že vyšetruje správanie niekoľkých nezávislých fotografov. Ich pohľad na večernú udalosť sa líšil od toho, ako situáciu opísali Harry a Meghan. „Fotografi hlásili, že v žiadnej chvíli nemali pocit, že by pár bol v bezprostrednom nebezpečenstve,“ uviedli podľa BBC.

Harry, Meghan a jej matka sa pôvodne pred paparazzmi uchýlili na manhattanskú policajnú stanicu. Odtiaľ si zavolali žltý taxík a nastúpili doň.

„Keď sme prešli blok, zablokovalo nás smetiarske auto a zrazu prišli paparazzovia a začali fotiť. Práve sa mi chystali dať polohu, kam idú, no potom mi povedali, aby som to otočil naspäť do centra,“ uviedol pre BBC taxikár Sukhcharn Singh.

Desať minút alebo dve hodiny

Taxikár tvrdenia o „takmer katastrofickom prenasledovaní“ považuje za prehnané. „Boli za nami... držali si odstup,“ povedal na adresu fotografov, ktorých nepovažuje za agresívnych.

Za cestu podľa Singha pár zaplatil 50 dolárov a trvala desať minút, hovorca vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu ju opísal ako utrpenie trvajúce vyše dvoch hodín.

Ochrankár páru Chris Sanchez však jazdu hodnotil podstatne vážnejšie. „Verejnosť bola vo viacerých bodoch ohrozená. Mohlo to byť smrteľné,“ povedal pre CNN.

Matka princa Harryho, princezná Diana, zahynula pri tragickej dopravnej nehode v Paríži v roku 1997, keď ju prenasledovali paparazzovia. „Je potrebné klásť si dôležité otázky o tom, či paparazzovia môžu stále fungovať týmto spôsobom,“ povedal pre BBC Duncan Larcombe, autor knihy Prince Harry: the Inside Story.