Politologička: Vojna diktátorom pomáha. Je pravdepodobné, že aj Putinov nástupca by v nej pokračoval

Porážka Ruska je nevyhnutná.

Prvý rok vojny je dosť dôležitý. Ak má byť vodca zvrhnutý, stane sa tak hneď na začiatku. Dobrým príkladom je Saddám Husajn - bol zvrhnutý pomerne skoro po začatí vojenského konfliktu. Približne po roku však vojna začne diktátorom pomáhať, hovorí americká politologička ERICA FRANTZOVÁ.

O tom, čo jej výskum predznamenáva o budúcnosti Ruska, sa s ňou rozprávala Margarita Ljutovová, špeciálna korešpondentka portálu Meduza.

V rozhovore sa dozviete: prečo vôbec autokrati organizujú voľby,

ako sa od seba líšia rôzne typy diktatúr,

aj ako diktátori prichádzajú o moc.

Čo nám môžu autokracie minulosti povedať o súčasnosti?

Diktatúry majú niekoľko základných čŕt, pomocou ktorých ich môžeme pochopiť. Pri vojenskej junte uvidíme mnohé podobné výsledky, či už je junta pri moci v Ázii alebo v Južnej Amerike.

Ja sa zvyknem pozerať na dve kľúčové štruktúry: na vládnucu stranu (existuje alebo nie, a ako je inštitucionalizovaná) a na úlohu bezpečnostných síl. Je bezpečnostný aparát skutočne v rukách vlády, je nezávislý od vodcu, alebo je vodcovi plne k dispozícii? Tieto rozmery bývajú dosť dôležité. Kľúčové je však predovšetkým to, či existuje nejaký orgán, ktorý môže vodcu obmedzovať. A potom, či je tento orgán militarizovaný.

Prečo moderní autokrati organizujú voľby?

Prvým dôvodom je medzinárodný tlak. Krajinám sa prideľuje veľká zahraničná pomoc, ak sa v nich konajú voľby. Uvedomujú si to, a tak dokonca aj autoritárske krajiny pravidelne voľby organizujú.

Existuje tiež jasný vzťah medzi tým, či diktatúra dostáva zahraničnú pomoc, a tým, ako často tam vidíme prevraty. Takže na jednej strane je tu medzinárodný tlak a sú tu stimuly. Na druhej strane môžu byť voľby signálom aj pre domáce publikum. Autoritárske režimy vedia veľmi dobre predávať svoje voľby ako súťaž, aj keď ňou nie sú. Komunikujú tak zdanlivú legitimitu režimu - že má skutočne podporu ľudí.

Existuje veľké množstvo výskumov, ktoré ukazujú, že diktatúry s pravidelnými voľbami a viacerými stranami, ktoré si môžu konkurovať, majú dlhšiu životnosť.

Erica Frantz Politologička, docentka na Michiganskej štátnej univerzite, sa autoritárskym režimom venuje už viac ako 15 rokov a na túto tému napísala viacero kníh.

a na túto tému napísala viacero kníh. Spolu so svojimi kolegami zostavila databázu takmer 300 autoritárskych režimov , ktoré existovali na celom svete od roku 1946.

, ktoré existovali na celom svete od roku 1946. Na základe týchto údajov výskumníci analyzovali, ako a prečo rôzne autokracie skončili a ako často ich vodcovia po rozpútaní vojen stratili moc.

Prečo je to tak? Dodávajú takéto voľby vodcom legitimitu v očiach občanov?

Vedci diskutujú o presnom mechanizme, vďaka ktorému konanie volieb vedie k dlhšie trvajúcemu autoritárstvu. Voľby sú pre režim príležitosťou zmobilizovať stúpencov, aby mohol skutočne rozdeliť výhody ľuďom, ktorí ho podporujú, a skutočne sa uistiť, že má silné výsledky.

Jednou z funkcií volieb pre autoritárskych vodcov je vyslať správu, že veľa ľudí skutočne podporuje režim. Výskum v Egypte za vlády Husního Mubaraka ukázal, že spotreba kalórií bola pred voľbami skutočne vyššia. Rozdávalo sa viac chleba. Toto všetko režimy robia, aby si zabezpečili silné výsledky.

Okrem toho voľby ponúkajú aj príležitosti pre aktérov režimu na nižšej úrovni, aby dokázali, že vedia režimu priniesť hlasy. Môžu režimu poskytnúť prehľad o tom, kde sú najväčšie bašty opozície. Voľby sú teda aj zdrojom informácií pre režim.

Z akých dôvodov najčastejšie autokratickí vodcovia strácajú svoju moc? Koniec vlády vodcu pritom nemusí vždy znamenať koniec režimu.

Áno, vieme, že prežitie vodcu a prežitie režimu nemusia byť nevyhnutne jedno a to isté. V období po druhej svetovej vojne približne v polovici prípadov, keď vodcovia stratili moc, ich niekto nahradil a režim pokračoval ďalej. V druhej polovici prípadov, keď vodca moc stratil, režim padol spolu s ním.

Rozhodne však nemôžeme predpokladať, že výmena vodcu nevyhnutne povedie k pádu režimu. Medzi jednotlivými režimami existujú aj významné rozdiely z hľadiska ich typu. Vo všeobecnosti platí, že vojenské režimy, ktoré boli veľmi časté počas studenej vojny, sa v súčasnosti vyskytujú menej; majú tendenciu byť najkratšie zo všetkých diktatúr, ale najpravdepodobnejšie sa skončia vyjednávaním. A toto vyjednávanie vytvára prostredie, ktoré je veľmi dobré pre demokraciu.

Takže spomedzi všetkých týchto diktatúr majú vojenské diktatúry najväčšiu pravdepodobnosť demokratizácie. Existuje veľa príkladov, napríklad z Južnej Ameriky.

Prečo sa vodcovia personalistických autokracií tak pevne držia moci? Je to pre riziká, ktorým by mohli čeliť, keby ju stratili?

Áno. Pretože si počas vládnutia zvyčajne vytvorili veľa nepriateľov a zbavovali sa všetkých, ktorí sa im nepáčili. Začínajú sa jednoducho veľmi obávať, že keď stratia moc, môžu byť buď vyhnaní, alebo uväznení, alebo zabití.

A skutočne, podľa dát je pravdepodobnejšie, že budú vyhnaní, zabití alebo uväznení. Takže tento strach ich môže viesť k tomu, že pokúsia sa urobiť všetko pre to, aby zostali pri moci.

Keď títo vodcovia a ich režimy stratia moc, s väčšou pravdepodobnosťou nastane násilie - či už vzbura, zahraničná invázia, alebo napríklad občianska vojna. To nikdy nie je dobrou živnou pôdou pre demokraciu. Zvyčajne, ak nedochádza k násiliu, je oveľa jednoduchšie uľahčiť tento demokratický prechod.

Personalistických diktátorov môže zvrhnúť štátny prevrat ešte predtým, než sa usadia a účinne vyčistia svojich rivalov. Ale čo sa stane, keď sú títo personalistickí vodcovia vo funkcii 20 rokov, ako napríklad Vladimir Putin? Vtedy je to veľmi odlišné. Je pravdepodobnejšie, že hlavným spôsobom odchodu od moci bude smrť diktátora v úrade. Pre režim je to dosť bezvýznamné, pretože keď vodca zomrie vo funkcii, tak režim zvyčajne prežije. V personalistickej diktatúre je najpravdepodobnejšie, že bude trochu destabilizovaný, ale aj tam, asi v 80 percentách prípadov, režim prežije smrť vodcu.

Je to preto, že elity majú silnú motiváciu nič nezmeniť?

Áno. Nakoniec sa primknú k niekomu, kto po smrti vodcu prevezme moc. Ak by sa totiž režim zrútil pre to, že sa nevedia dohodnúť na nástupcovi vodcu, tak by pravdepodobne v ďalšom režime nemali prácu. Je pre nich preto lepšie zachovať status quo než vyrovnávať sa s neistotou, ktorá prichádza so zmenou režimu.

Vo svojom nedávnom článku v časopise Foreign Affairs ste spomenuli pozoruhodný fakt: „Od konca druhej svetovej vojny bolo len sedem percent personalistických autoritárov zosadených, kým prebiehal medzištátny konflikt, ktorý sa začal pod ich vedením.“ Prečo je to také zriedkavé?

Spolu s mojou kolegyňou Andreou Kendell Taylorovou, odborníčkou na Rusko, sme zisťovali, čo sa stane, keď diktátori začnú vojnu. A existuje veľa výskumov, z ktorých sa dá čerpať. Vlastne ma prekvapilo, že títo vodcovia môžu v niektorých prípadoch z vojny profitovať.

Prvý rok vojny je dosť dôležitý. Ak má byť vodca zvrhnutý, stane sa tak hneď na začiatku. Saddám Husajn by bol dobrým príkladom - zvrhli ho pomerne skoro po začatí vojenského konfliktu. Približne po roku však vojna začne diktátorom pomáhať.

Existuje aj výskum, ktorý ukazuje, že diktátori budú s väčšou pravdepodobnosťou iniciovať vojnu, keď sa obávajú zlého osudu. Je rozsiahla literatúra o diverznej vojne a o tom, či keď je doma zle, vodcovia začnú konflikt v zahraničí. Tento výskum ukazuje, že v mnohých prípadoch nie.

Takže títo lídri sa domnievajú, že riziká spojené s vedením vojny a možnosť porážky sú nižšie ako riziká jej zlého konca?

Áno. Spočiatku sa vedci domnievali, že všetci vodcovia, dokonca aj demokratickí, sa budú skôr snažiť využiť vojnu ako taktiku na odvrátenie pozornosti. Vyzerá to však tak, že sa to týka len vodcov, ktorí si myslia, že ak niečo neurobia, bude to pre nich naozaj zlé. Tak to risknú a začnú vojnu.

Ďalší výskum ukazuje, že keď vodcovia idú do vojny, riziko prevratu klesá, pretože tradičná armáda bude zaneprázdnená bojom.

Medzi odborníkmi a politickými komentátormi v Rusku je pomerne rozšírená predstava, že Vladimir Putin bude viesť túto vojnu, kým bude nažive, pretože ju zrejme považuje za jediný prostriedok na udržanie moci. Čo si o tom myslíte vy?

Súhlasím. Nemyslím si, že to bol pôvodný cieľ. Máme dosť dôkazov o tom, že ho prekvapilo, aké to bolo ťažké. Myslel si, že tam pôjde, dosiahne svoje ciele a potom tým vojna skončí. Ukrajinská reakcia ho však zaskočila.

Teraz, keď sa veci pretiahli, tak Putin spojil svoj odkaz s touto vojnou a jej výsledkom - že v podstate musí pokračovať, aby mal nejakú politickú budúcnosť, alebo potrebuje rozhodujúce víťazstvo, ktoré sa tiež nezdá byť na obzore.

Keďže zjavne nie je jednoduché vyhrať, jeho najlepšou možnosťou je pokračovať. Vyjednávaním veľa nezíska, keďže je schopný zmobilizovať skupiny Rusov, aby išli bojovať do vojny. Je tiež schopný zabezpečiť, aby ľudia, na ktorých mu záleží, boli v poriadku, zatiaľ čo náklady prenáša na iných, na podpore ktorých je menej závislý.

Je to vlastne veľmi pochmúrny obraz.

Áno, je to hrozné. Môžete o týchto veciach hovoriť nezáväzne, ale keď sa potom zamyslíte nad skutočnosťou, čo sa deje, nad tým, že represie sa od začiatku vojny veľmi zvýšili, nad tým, že Rusko už vôbec nie je bezpečné miesto pre žurnalistiku, ako naznačilo nedávne zatýkanie, je to veľmi pochmúrny obraz.

Ťažko si preto predstaviť ako sa to tu môže otriasť. Vojna by mohla pokračovať veľmi dlho. Porážka by aspoň vytvorila nejakú príležitosť na narušenie tohto naozaj represívneho autoritárskeho systému, ktorý teraz v Rusku funguje.

Ak Putin bude ďalej viesť vojnu a zomrie vo funkcii, je podľa prieskumov veľmi pravdepodobné, že jeho nástupca bude vo vojne pokračovať. A že neuvidíme žiadne veľké politické zmeny.

V našom článku vo Foreign Affairs píšeme, že porážka, vynútenie si nejakej porážky, je v tomto scenári naozaj najlepšou možnosťou na nejakú zmenu. Nie je to však jednoduché a vyžadovalo by si to značné medzinárodné zdroje na pomoc Ukrajine.

To bolo jedno z posolstiev, ktoré sme sa tu snažili odovzdať - realita je taká, že táto vojna môže trvať večne, a je lepšie investovať teraz veľa zdrojov, aby sme vyhrali a prinútili Vladimira Putina vyrovnať sa s následkami doma a zistiť, ako predať to, čo sa stalo. A to je svojím spôsobom priaznivé. Ale ani to nemusí vyjsť.

Tento rozhovor pôvodne vyšiel v angličtine na portáli Meduza.