Montana ako prvý americký štát zakázala TikTok na osobných zariadeniach

Firmy, ktoré porušia zákon budú čeliť pokute do 10-tisíc dolárov.

WASHINGTON. Montana sa stala prvým americkým štátom, ktorý zakázal videoplatformu TikTok čínskej firmy ByteDance na osobných zariadeniach.

Guvernér Greg Gianforte v stredu podpísal príslušný zákon, ktorý začne platiť od 1. januára. TikTok tvrdí, že zákaz aplikácie „porušuje práva ľudí v Montane vyplývajúce z prvého dodatku ústavy“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TikTok sa dostal pod drobnohľad úradov z celého sveta pre obavy, že by údaje používateľov mohol postupovať čínskej vláde, pričom mnoho krajín zakázalo jeho používanie v štátnych zariadeniach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok TikTok zakázali aj v slovenskom parlamente, ohrozuje strategické záujmy Čítajte

Samotná Montana má zákaz na vládnych zariadeniach od decembra. Zákon o zákaze TikToku na osobných zariadeniach schválili tamojší zákonodarcovia minulý mesiac v pomere hlasov 54 za a 43 proti.

Na základe zákona bude pre obchody s aplikáciami nelegálne ponúkať TikTok. Ľudia, ktorí ho už majú nainštalovaný, však nebudú mať zakázané ho používať.

Firmy, ktoré porušia zákon budú čeliť pokute do 10-tisíc dolárov, čo bude vymáhať montanské ministerstvo spravodlivosti.

BBC poukazuje na to, že to znamená, že pokutu by mohli dostať technologické giganty ako Apple a Google, ak dovolia sťahovanie TikToku v Montane z ich obchodov.

TikTok vo vyhlásení uviedol, že platformu v Montane používajú státisíce ľudí. „Chceme ubezpečiť obyvateľov Montany, že môžu pokračovať v používaní TikToku na vyjadrenie seba samého, zarábanie na živobytie a nájdenie komunity, keďže naďalej pracujeme na ochrane práv našich používateľov v Montane aj mimo nej,“ dodal. Očakáva sa, že TikTok legislatívu napadne na súdoch.

Materská firma TikToku ByteDance opakovane popiera, že by ju kontrolovala čínska vláda.