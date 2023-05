Spojenci nechodia do Ruska, upozornil maďarský eurokomisár lídra bosnianskych Srbov

Milorad Dodik plánuje budúci týždeň rokovať v Moskve s prezidentom Putinom.

SARAJEVO. Maďarský komisár Európskej komisie pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi varoval v stredu prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika, že spojenci Európskej únie nenavštevujú Rusko.

Várhelyi tak reagoval na politickom fóre v Sarajeve na Dodikove oznámenie, že na budúci týždeň navštívi Moskvu, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o rozvoji hospodárskej spolupráce.

Bosna napreduje v integrácii

Podľa servera telex.hu slová člena Európskej komisie znejú prekvapujúco, pretože práve ministri maďarskej vlády od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny už viackrát navštívili Rusko.

Uplynulý rok tam cestoval najmä šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý Moskvu navštívil od začiatku vojny na Ukrajine už štyrikrát.

Maďarský eurokomisár na fóre v Sarajeve načrtol kroky, ktoré by Bosna a Hercegovina mala podniknúť na vstup do EÚ, ocenil pokrok dosiahnutý v "rekordnom čase" pri formovaní tamojšej vlády a zostavovaní rozpočtov po vlaňajších októbrových parlamentných voľbách.

Podľa jeho slov Bosna preukázala "veľmi jednoznačný" záväzok byť "európskym spojencom".

Srbská časť Bosny západnú orientáciu odmieta

Telex.hu poznamenal, že táto etnicky rozdelená krajina nemá jednotnú zahraničnú politiku. Bosniaci a Chorváti by sa tešili zo vstupu do EÚ a NATO, vojenskú alianciu by privítalo 69 percent Bosniakov a 77 percent Chorvátov, ale iba osem percent tamojších Srbov, ktorí západnú orientáciu skôr odmietajú.

Várhelyi na tlačovej konferencii v Sarajeve vyhlásil, že EÚ potrebuje, aby Bosna a Hercegovina bola spojencom Únie.

"Naši spojenci nechodia do Ruska, to je môj odkaz. Kto chce byť naším spojencom, by nemal ísť do Ruska," povedal ďalej eurokomisár v reakcii na novinársku otázku.

Bosna a Hercegovina požiadala o členstvo v EÚ v roku 2016 a štatút kandidátskej krajiny jej bol udelený vlani v decembri po tom, čo sa objavili obavy, že by rusko-ukrajinská vojna by mohla destabilizovať aj balkánsky región.