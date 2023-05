Americký generál: Rusko sme mohli zastaviť už dávno, ale my sme ho nebrali vážne

Rusov treba poraziť, hovorí Ben Hodges.

Na zdraví Vladimira Putina nemôžeme stavať stratégiu, Rusko treba poraziť, hovorí pre SME americký generál vo výslužbe BEN HODGES. Len absolútna porážka podľa neho môže na čelo ruského štátu priviesť iný typ politika.

V rozhovore opisuje, ako by mohla vyzerať ukrajinská protiofenzíva, čo vyčíta americkému prezidentovi a kde urobil Západ v poslednom desaťročí vo vzťahu k Rusku chybu. Varuje tiež, že rovnaké chyby sa opakujú v súčasnosti pri Číne.

V minulosti ste viackrát povedali, že vojna o Ukrajinu sa rozhodne na Kryme. Prečo je Krym pre Ukrajinu taký dôležitý?

Ak sa pozriete na mapu a predstavíte si, že Rusko stále kontroluje Krym, vidíte, že polostrov neustále slúži ako dýka do brucha Ukrajiny. Majú tam vzdušné sily, námorníctvo, logistiku. Všetko, čo by Rusko potrebovalo pri prípadných ďalších útokoch. Kým Ukrajina tento polostrov nedobyje, nebude úplne v bezpečí.

Druhý dôvod je ekonomický. Ak by Rusko malo pod kontrolou Krym, môže naďalej blokovať prístup z Azovského mora. Aj keby Ukrajinci oslobodili Mariupoľ, nemohli by využívať tamojší prístav, lebo Rusko by ovládalo prístup do Čierneho mora. Pod ohrozením zo strany ruského námorníctva by boli aj ďalšie prístavy Odesa a Mikolajiv.

Takže aj keby sa dosiahlo prímerie na Donbase, ale Krym by ostal v ruských rukách, napríklad o päť rokov by odtiaľ Rusi mohli zaútočiť.

Možno už o dva roky. Myslím si, že Ukrajinci vedia, že si nemôžu dovoliť nechať Krym ruským okupantom.

Etnickí Rusi žili na Kryme už pred rokom 2014 a mnohí chcú byť súčasťou Ruska. Neobávate sa, že aj keby Ukrajina polostrov oslobodila, čakali by ju boje s partizánmi, ktoré by ukrajinskej armáde odoberali priveľa síl?