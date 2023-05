Diplomati pozerajú seriál Netflixu: Nábytok spoznávame, aj vzťahy, no všetci sú príliš pekní

V čom sa The Diplomat líši od praxe?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN, BRATISLAVA. Predposledným americkým veľvyslancom, ktorý pôsobil v Paríži aj v Londýne, bol druhý americký prezident a jeden z otcov zakladateľov John Adams. Po ňom sa to podarilo až Jane Hartleyovej, ktorá dnes vedie americké veľvyslanectvo v britskej metropole.

Príbeh tejto 73-ročnej ženy, ktorá dlhodobo sponzorovala Demokratickú stranu, by možno stál za sfilmovanie a v posledných týždňoch sa na ňu obracajú aj novinári, ktorí sa toľko nevenovali zákutiam americkej diplomacie.

Otázka sa často opakuje a netýka sa priamo Hartleyovej kariéry - v čom sa jej práca podobá na to, čo diváci vidia v netflixovskom seriáli The Diplomat?

S reportérmi denníka New York Times sa stretla v záhrade rozľahlej rezidencie na okraji Regent's Parku v centre Londýna a väčšina rozhovoru nebola až tak o podobnostiach než o tom, v čom sa jej práca odlišuje od práce Kate Wylerovej, ktorú v seriáli hrá Keri Russell.

„Predstava, že sa môžete presúvať z jednej krajiny do druhej bez toho, aby ste sa museli medzitým zjaviť v Kapitole, je jednoducho nereálna,“ pripomína Hartleyová skutočnosť, že seriálová diplomatka sa dostala do Londýna na poslednú chvíľu. Smerovala do Afganistanu, ale v Británii ju prezident potreboval pri riešení medzinárodnej krízy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Okrádal a zabíjal turistov. Vrah zo seriálu na Netflixe je na slobode Čítajte

Veľvyslanec totiž potrebuje schválenie od Senátu, hlasovaniu predchádza hľadanie špiny na vládneho kandidáta, prípadne obštrukcie, ktoré nutne nesúvisia s jeho činnosťou.

„Nemáme ani zástupcu misie, ktorý mi do kancelárie donesie šaty a povie mi, čo si mám obliecť. Nosím vlastné oblečenie,“ poznamenáva Hartleyová.

Seriálový hit

Za seriálom, ktorý v týchto týždňoch patrí k najpopulárnejším na Netflixe, je Deborah Cahn, ktorá stála aj za ďalšími seriálmi z prostredia washingtonskej politiky ako Západné krídlo alebo Homeland. Počas prípravy sa podľa vlastných slov radila s asi 60 bývalými a súčasnými diplomatmi.

Tvorcovia tiež dostali špeciálny prístup dokonca do kancelárie britského ministra zahraničných vecí či do modernej budovy amerického veľvyslanectva pri Temži. V rezidencii veľvyslankyne točiť nemohli, no špeciálnymi efektmi do záberov pridali aspoň Vežu British Telecom, ktorú zo skutočnej záhrady vidno.

Seriál sa okamžite po aprílovom uvedení dostal medzi najsledovanejšie na Netflixe, túto pozíciu si dodnes drží a tvorcovia už oznámili, že diváci sa dočkajú druhej série.

Hartleyová sa od hlavnej postavy seriálu v mnohom odlišuje – už len v tom, že na rozdiel od Wylerovej nie je profesionálnou diplomatkou a aj v praxi je bežné, že do Londýna kariérnych diplomatov na veľvyslanecký post neposiela. V súvislosti so seriálom sa jej už ozval aj minister zahraničných vecí Antony Blinken a poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

V seriáli je dôležitou postavou aj manžel veľvyslankyne, ktorý má sám mnoho skúseností z diplomacie, kontakty aj medzi americkými nepriateľmi a má vo zvyku konať na vlastnú päsť. Kým Hartleyová sedela s novinármi, jej manžel Ralph Schlosstein – investor na Wall Street, ktorý žije striedavo v New Yorku a v Londýne - len nenápadne prešiel okolo.