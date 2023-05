Americkým školám dochádza trpezlivosť s používaním telefónov

Deti sú "prilepené" k svojim zariadeniam viac, ako kedykoľvek predtým.

WASHINGTON. Školy v Spojených štátoch pritvrdzujú v boji proti používaniu mobilných telefónov vo vyučovaní, píše denník The Washington Post (WP). Vo viacerých štátoch tento rok pribudli nové zákazy, zatiaľ čo pracovníci škôl telefóny čoraz viac vnímajú ako prekážku pre učenie, ale aj potenciálne nebezpečenstvo pre duševné zdravie žiakov.

Učitelia podľa denníka počas obnovovania prezenčnej výučby po pandemickom výpadku spozorovali, že deti sú "prilepené" k svojim zariadeniam viac, ako kedykoľvek predtým.

Prospechové problémy

"V podstate sme povedali: 'Toto musí skončiť'," povedala Elizabeth Lolliová, ktorá vedie sieť štátnych škôl v meste Dayton v štáte Ohio. "Máme prospechové problémy, ktoré nemožno napraviť... pokiaľ budú študenti ďalej sedieť pri svojich telefónoch," dodala.

Federálne údaje podľa WP ukazujú, že na väčšine amerických škôl už v roku 2020 platili zákazy používania mobilov počas hodín, po narušení výučby spojenom s bojom proti Covidu-19 však prichádza ich dôslednejšie vymáhanie a tiež sprísňovanie pravidiel. Po "covidových rokoch" otázka nabrala na naliehavosti, keďže mnohé školské okrsky v USA pozorujú prepad vo vedomostiach žiakov a snažia sa robiť všetko pre zvrátenie tohto vývoja.

Zároveň učitelia po návrate študentov do školských lavíc zistili, že deti počas hodín ešte viac používajú telefóny na prehliadanie obsahu na sociálnych sieťach alebo na komunikáciu. Najmä sociálne siete pritom školy vnímajú nielen ako prvok odvádzajúci pozornosť od učenia, ale aj ako nežiaduci fenomén z hľadiska duševného zdravia žiakov. Školské siete dokonca začali v tejto súvislosti vznášať žaloby proti technologickým spoločnostiam.

Zákazy telefónov

Nové zákazy telefónov medzitým od začiatku roka zaviedli školy v štátoch Connecticut, Pensylvánia, Ohio, Colorado alebo Kalifornia. Metódy boja proti mobilom sa rôznia. Niekde sú žiaci skrátka nútení mať svoje prístroje počas výučby odložené, inde im ich na začiatku vyučovania učitelia odoberajú a ukladajú mimo ich dosah.

"Nechceme nikomu brať ich slobody, ale musíme mať v triede plnú pozornosť," povedala šéfka istého okrsku v Pensylvánii Nancy Hinesová. Jej tím najskôr vlani zaviedol zákaz telefónov na druhom stupni základných škôl, tento rok systém rozšíril na stredné školy. Tu študenti každé ráno odkladajú mobily do uzamykateľných puzdier, ktoré sú im odomykané pri odchode domov priložením k magnetickému zariadeniu.

Mnohých študentov pochopiteľne takéto praktiky netešia, píše WP, zatiaľ čo kritika znie aj od niektorých rodičov, ktorí trvajú na tom, že deti telefóny potrebujú pre krízové prípady. "Dodržiava sa to stopercentne? Nie," komentovala zavádzanie reštrikcií Hinesová. "Ale väčšina našich učiteľov by povedala, že je to (takto) oveľa lepšie," uviedla.